Borkwalde Nachdem die Polizei bereits in der vergangenen Woche über versuchte Telefonbetrügereien in Borkwalde berichtete, wurde bekannt, dass es neben weiteren telefonischen Betrugsversuchen auch dazu kam, dass die Täter in zwei Fällen erfolgreich waren und hohe Bargeldsummen ergaunerten.

Eine Borkwalderin fiel auf die Masche herein und übergab am Mittwochabend in ihrer Wohnung an einen Unbekannten viel Bargeld.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, kräftige, dickliche Statur, sehr fülliges Gesicht, schwarzes bis dunkelbraunes kurzes, gelocktes Haar, war bekleidet mit einem T-Shirt und einer kurzen, dunklen Hose mit hellem Muster.

Eine weitere Dame aus Borkwalde, die dem Anrufer ebenfalls Glauben schenkte, fuhr am Donnerstag bis nach Berlin, wo sie vor einem Krankenhaus einem angeblichen Arzt ebenfalls eine hohe Bargeldsumme übergab.

Die Polizei nahm mehrere Anzeigen auf und ermittelt nun wegen Betruges. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich an die Inspektion Brandenburg an der Havel unter 03381/5600 zu wenden.

Die Polizei rät bei derartigen oder ähnlichen Anrufen: Lassen Sie sich am Telefon nicht ausfragen. Geben sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis! Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Vereinbaren sie einen späteren Gesprächstermin, damit sie in der Zwischenzeit die Angaben z.B. durch einen Anruf bei Ihren Verwandten oder einem Rückruf bei der örtlichen Polizei überprüfen können! Notieren Sie sich die eventuell auf dem Sichtfeld Ihres Telefons angezeigte Nummer des Anrufers! Bevor Sie jemandem ihr Geld geben wollen: Besprechen Sie die Angelegenheit mit einer Person Ihres Vertrauens. Wenn Ihnen die Sache "nicht geheuer ist", informieren Sie bitte ihre örtliche Polizeidienststelle! Übergeben Sie kein Geld an Personen, die Ihnen nicht persönlich bekannt sind! Haben sie bereits eine Geldübergabe vereinbart? Informieren Sie noch vor dem Übergabetermin die Polizei!