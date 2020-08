Matthias Henke

Neuruppin/Gransee (MOZ) Im Prozess gegen einen unter anderem wegen Vergewaltigung, versuchter Vergewaltigung und sexueller Nötigung angeklagten Granseer fand am Landgericht Neuruppin am Freitag der mittlerweile sechste Verhandlungstag statt. Nach einer vergleichsweise zähen Zeugenbefragung sorgten die Verteidiger des 25-jährigen Granseers am Ende noch einmal mit einem umfangreichen Beweisantrag für Aufmerksamkeit.

So forderten sie, dass sämtliche Mobiltelefone von vier Belastungszeugen zu beschlagnahmen seien. Sämtliche Nachrichten darauf, seien es SMS, Whatsapp-Mitteilungen, Sprachnachrichten oder via sozialer Medien verschickte Texte, mögen gesichert beziehungsweise wiederhergestellt und ausgewertet werden. Hintergrund des Antrags: Die Zeugen hätten sich bei der Vernehmung vor Gericht in Widersprüche verstrickt und mussten zum Teil zugeben, dass zuvor bei der Polizei getätigte Aussagen unzutreffend beziehungsweise weniger dramatisch als dort behauptet seien. Zudem hätten die jungen Leute bestätigt, Nachrichten, die sie mit dem Angeklagten beziehungsweise untereinander austauschten, aktiv beziehungsweise versehentlich gelöscht zu haben. Von einem geschädigten Mädchen sei bekannt, dass es explizit nur solche Nachrichten behalten habe, die sie später gegen den Angeklagten verwenden wollte. An der Glaubwürdigkeit der Zeugen bestünden erhebliche Zweifel, womöglich seien im Nachgang der vermeintlichen Taten Absprachen zu Ungunsten ihres Mandanten getroffen worden, so die Juristen.

Staatsanwaltschaft und Nebenklagevertretung wollten den schriftlichen Antrag zunächst in Augenschein nehmen, bevor sie Stellung dazu nehmen. Das Gericht wird später darüber befinden.

Zu Besuch beim Angeklagten

Große Erinnerungslücken offenbarte zuvor ein 17-jähriger Zeuge. Gemeinsam mit einem jungen Mann, der am vergangenen Verhandlungstag ausgesagt hatte, war er bis vor kurzem in einer Wohngruppe einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung untergebracht und mit einem mutmaßlich geschädigten Mädchen befreundet. Einige Male seien sie zu dritt beim Angeklagten zu Besuch gewesen. Zum fraglichen Abend 2019 konnte er aber keine genauen Angaben machen. Auf die Frage der Vorsitzenden Richterin Sandra Marks, ob er sich an irgendwelche besonderen Vorkommnisse während eines Besuches erinnern könne, antwortete der 17-Jährige mit einem Schulterzucken. Auf die konkrete Vorhaltung, dass sein Kompagnon ausgesagt habe, beide jungen Männer hätten vor dem Haus des Angeklagten gewartet, als das Mädchen weinend hinuntergekommen sei und gesagt habe, der Angeklagte habe sie gegen ihren Willen anfassen wollen, antwortete er ebenfalls, dass er daran keine Erinnerungen habe. "Das nehme ich Ihnen nicht ab, dass man sich als junger Mann an eine solch einprägsame Situation nicht erinnern kann", sagte die Richterin. Immerhin sei das Mädchen mit ihm befreundet gewesen. "Ich habe eher so ein Kurzzeitgedächtnis, so zwei bis drei Wochen", sagte daraufhin der junge Mann. Auf eine weitere Frage der Richterin konnte er dann zu ihrer Überraschung doch detaillierter antworten. Ja, ihm sei von dem Mädchen erzählt worden, dass es bereits einmal in einer anderen Konstellation von einem Mann unsittlich berührt worden. "Das war so ein komischer Name, vielleicht war es ein Afghane oder Iraker, keine Ahnung. Er soll sie angefasst haben, und sie rannte dann wohl weg." An der Bushaltestelle vor dem Granseer Gymnasium sei das gewesen, "irgendwann 2019".

Spuren eines weiteren Mannes

Noch einmal zur Sprache kam am Freitag auch ein gerichtsbiologisches Gutachten, was bereits zuvor in das Verfahren eingeführt worden war (wir berichteten). Untersuchungsgegenstand war der Slip einer zum Tatzeitpunkt 14-jährigen mutmaßlich Geschädigten. Im Raum steht laut Anklage, dass der 25-Jährige sich auf das Mädchen legte, als es während einer Feier in seiner Wohnung bäuchlings auf dem Bett lag, um auf dem Smartphone etwas zu tippen. Anschließend soll er sex-ähnliche Bewegungen vollführt und versucht haben, sie zu küssen. Später soll er ihre Hose geöffnet haben, um seine Finger in Richtung ihres Genitalbereichs gleiten zu lassen. Die Expertin, die das Gutachten angefertigt hatte, bestätigte, dass für Spuren im rückwärtigen Bereich des Slips der Angeklagte oder ein männlicher Verwandter in Frage komme. Aber auch ein Gemisch aus jenen Spuren und denen einer weiteren, unbekannten männlichen Person sei an dem Kleidungsstück gefunden worden. Im vorderen Bereich des Slips konnte definitiv kein Genmaterial des Angeklagten nachgewiesen werden, so die Biologin.

Die Mutter einer Geschädigten wurde ebenfalls gehört. Bei der Vernehmung ihrer Tochter bei der Polizei war sie zugegen. An den Ablauf der Befragung konnte sie sich aber nur lückenhaft erinnern. "Was da gesagt wurde, hat mich geschockt. Da sind mir tausend andere Dinge durch den Kopf gegangen", rechtfertigte sie sich. Erst als das Mädchen seinerzeit als Zeugin wegen eines anderen Vorwurfs gegen den 25-Jährigen bei der Polizei vernommen werden sollte, habe sie schließlich erfahren, dass der Mann sich an ihrer Tochter vergangen haben soll. Mit ihr darüber gesprochen habe sie weiter aber nicht. "Ich komme an meine Tochter nicht heran. Sie will nicht über den Vorfall reden", so die Mutter.