Hohenwerbig Die Kirchengemeinde Hohenwerbig lädt am kommenden Sonntag, 23. August, um 15.00 Uhr zum Picknickdecken-Konzert mit Rottenbücher & Wricke. Das Konzert findet vor der Kulisse des Schöpfungsweges direkt an der Kunstkirche Hohenwerbig statt. Die Besucher sind gebeten, Picknickdecken, Imbiss und Getränke mitzubringen und es sich dann entsprechend auf der Wiese gemütlich zu machen. Auf diese Weise können die bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Thomas Rottenbücher und Marcel Wricke sind beide für sich als Musiker bereits Legenden im Fläming. Seit einigen Jahren treten sie gemeinsam mit ihrem Programm aus Blues, Rock und Liedermachersongs auf. Die Lieder erstrecken sich von ruhig und einfühlsam bis hin zu rockig, von deutsch bis englisch, von Coverversionen bis zu selbst geschriebenen Titeln. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, um eine Spende für die Deckung der Kosten wird gebeten.