Jeserig/Fläming Das Fläming-Quartett spielt am Dienstag, 18. August, ab 18.08 Uhr (wegen Feierabend 18.00 Uhr) auf der Festbühne am See in Jeserig/Fläming ein "Seekonzert". Daher tauchen im Repertoire des regionalen Ensembles - Iris Block (Cello) aus Rädigke, Stefanie Neuhaus (Violine) aus Lübnitz, Livia Mierisch (Bratsche) und Burkhard Kroll (Violine) aus Bad Belzig, Anne Büchner (Violine) aus Jeserig/See - immer wieder Musiken auf, die mit Wasser zu tun haben: von Schuberts "Die launige Forelle" über Händels "Wassermusik"bis "Fluch der Karibik" und Rod Stewards "Sailing". Das alles über 90 Minuten, wenns trocken bleibt. Eingeladen sind alle, die nichts anderes vor haben. Der Eintritt ist frei.