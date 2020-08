Daria Doer

Hohen Neuendorf (MOZ) Grüppchen mit zusammengeklappten Stühlen, Decken und Kissen streben am Freitag eine Stunde vor Filmbeginn aus allen Richtungen zum Rudolf-Harbig-Sportplatz, überall sind Herden von Fahrrädern abgestellt. Das erste Großereignis ist angekündigt, ein Kino-Open-Air in Hohen Neuendorf.

"Ich freu mich total, dass auch einmal wieder hier etwas für alle stattfindet und nicht nur in Berlin", sagt Annett Weers aus Borgsdorf, die mit Freunden gekommen ist. Sie hat über die Homepage der Stadt von dem Kinoabend erfahren. Sonst regelmäßiger Gast auf dem Herbstfest oder dem Sportlerball, liebt sie vor allem die entspannte Atmosphäre und die Möglichkeit, Bekannte zu treffen, "die man sonst ja nicht mehr sieht".

Es war ein mehrmals geäußerter Wunsch im Bürgerhaushalt, und endlich konnte er umgesetzt werden. Die Meinung, es sollte viel öfter solche Veranstaltungen geben, teilt auch eine Gruppe ganz vorn vor der Großleinwand. Auf riesigen Kissen, Stühlen und Sitzwürfeln im Knallrot des Sponsors, der Mittelbrandenburgischen Sparkasse, hat es sich dort eine Gruppe junger Männer bequem gemacht. Alle gehen in einen Jahrgang des Marie-Curie-Gymnasiums.

"Natürlich können wir uns auch privat treffen, aber so eine Veranstaltung ist eine tolle Idee, und wir werden sicher weiterfeiern, wenn der Film vorbei ist", erzählt Leopold Jachner aus Birkenwerder. Den Jugendlichen hat die Gemeinschaft in der Schule gefehlt: "Zu Hause war es echt langweilig." Von der Stadt würden sie sich Plätze wünschen, an denen sie auch einmal lauter sein können, ohne dass ein aufgeregter Nachbar die Polizei ruft. "Aber sicher sollten sie sein", sagt Leopold Jachner.

Sicher fühlen sich die 800 Gäste auf dem Rasen offenbar. Am Einlass gibt es Händedesinfektion und einer pro Gruppe muss sich anmelden. Masken werden bis zum eigenen Plätzchen getragen – allerdings beim Herumlaufen und Freunde begrüßen gelegentlich doch wieder vergessen. Wer aber bei den Ständen des "Weißen Hirschs" nach Würstchen, Crepes und Getränken ansteht, trägt eine Maske und achtet auf den Abstand in der Schlange. Auch die DLRG sorgt mit einem Wagen für ein sicheres Gefühl.

"Wir sind auf alles eingestellt, was passieren könnte", verspricht Christian Krebs von der Ortsgruppe Oranienburg. "Zum Glück haben wir ja keine große Hitze, und bisher gab es auch nur ein paar Insektenstiche zu versorgen." Der Sanitäter, der die Arbeit ehrenamtlich neben einem normalen 40-Stunden-Job verrichtet, mag solche Einsätze: "Man tut etwas Sinnvolles für die Allgemeinheit, und wenn ich selbst auf einer Feier bin, möchte ich mich auch sicher fühlen."

Als die Abendsonne langsam der Dämmerung weicht, begrüßt Bürgermeister Steffen Apelt das Publikum: "Es ist toll, dass Sie alle da sind! Wie freue ich mich, die Menge hier zu sehen. Haben Sie viel Spaß, und bleiben sie gesund!" Etwa 800 Menschen durften letztlich auf den Platz kommen.

Dann beginnt endlich der Film. Wenn ein so großes Publikum gemeinsam auf die riesige Leinwand starrt, plötzlich ganz still wird oder alle gemeinsam loslachen, entsteht eine besondere Stimmung. Eine freundliche, lockere Gemeinschaft verbindet in diesen Stunden die Menschen aus den verschiedenen Gemeinden der Umgebung. Manchmal glitzert ein Nachtfalter im Licht des Beamers, Handylichter sieht man dagegen kaum.

Gegen 23 Uhr endet die Vorstellung und eine gelöste, fröhliche Menge verläuft sich in den lauen Sommerabend. Weil so viele zu Fuß oder mit dem Fahrrad gekommen sind, stört auch der Aufbruch kaum die nächtliche Stille Hohen Neuendorfs.

Am Sonnabend, 15. August, haben noch einmal ebenso viele Gäste die Gelegenheit, das Kino-Open-Air zu genießen. Einlass ist um 19.30 Uhr. Der Film "Parasite" beginnt um 21 Uhr.