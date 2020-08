red

Bad Belzig Die gebürtige Berliner Schauspielerin Katja Nottke ist zum ersten Mal Gast im KleinKunstWerk KKW Bad Belzig. Katja Nottke war der erste Spatz von Berlin und ihre "Edith-Piaf-Revue” wurde sogar in der "Kleinen Revue” des "Friedrich-Stadt-Palastes” gezeigt. Das "Renitenz-Theater-Stuttgart” ehrte sie mit den Worten "... beste Zarah-Leander Darstellerin” und sie galt als eine der beliebtesten Synchronstimmen Deutschlands, unter anderem für Demi Moore. An der Gitarre wird sie begleitet von Peter Robin. Das Konzert "Katja Nottke, eine Diva stellt sich vor" ist zu erleben am kommenden Sonnabend, 22. August, um 18.30 Uhr. Bitte Karten reservieren!