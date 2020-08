Christian Heinig

Bernau (MOZ) Überraschung in Bernau: Bei der Kür ihres Direktkandidaten für die Bundestagswahl im Wahlkreis 59 (Märkisch-Oderland-Barnim II) haben sich die CDU-Mitglieder am Sonnabend für Sabine Buder und gegen Hans-Georg von der Marwitz entschieden. Bei der Wahl erhielt die Biesenthalerin, die sich selbst als "Newcomerin" bezeichnet, 110 Stimmen. Von der Marwitz, der seit 2009 Mitglied des Bundestagesist und erneut seinen Hut in den Ring geworfen hatte, kam auf 105.

"Wenn jetzt hier Musik laufen dürfte, würde ich tanzen", sagte die 36-jährige Tierärztin nach ihrem Wahlsieg in der Erich-Wünsch-Halle. 21 Ortsverbände habe sie in den letzten Wochen besucht – und dabei offenbar viele Mitglieder überzeugen können.

Buder ist erst seit 2018 in der CDU, hat aber in dieser kurzen Zeit schon viel erreicht. Sie ist unter anderem Fraktionschefin der Biesenthaler CDU sowie stellvertretende Kreisvorsitzende. Ihre politischen Steckenpferde sind Bildung und Landwirtschaftspolitik.

Für Hans-Georg von der Marwitz bedeutet die Wahlniederlage, dass er 2021 nach zwölf Jahren aus dem Deutschen Bundestag ausscheiden wird. Er gratulierte Buder und meinte: "Sie haben viel Arbeit vor sich." Den Partei-Mitgliedern dankte er und merkte an, sie hätten ihn nun in den Ruhestand geschickt.

Der 59-Jährige Landwirt hatte zu den Wahlen 2013 und 2017 jeweils das Direktmandat im Wahlkreis 59 geholt.