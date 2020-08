Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Die Teschstraße ist eine ruhige Straße mit Alleencharakter. Die Linden stehen dicht an dicht. Im Laufe der Jahrzehnte haben sie die Bordsteine nach oben gedrückt, das Wurzelwerk ist bis auf den Gehweg und den Straßenrand gewachsen. Wegen des dichten Bewuchses ist das sogenannte Lichtraumprofil für Autofahrer nicht überall gewährleistet.

Die Verwaltung, die für die Verkehrssicherung zu sorgen hat, hatte den Anwohnern deshalb mitgeteilt, dass sie plane, die acht Meter breite Teschstraße auf 220 Meter zu beiden Seiten um je einen Meter zu verschmälern. Dies allerdings sehr zum Unmut der Anlieger: Etwa 30 Anwohner haben sich am Donnerstagabend beim Vor-Ort-Termin des Bauausschusses teilweise heftig mit Bauamtsleiter Michael Oleck und Tiefbau-Fachdienstleiterin Petra Teigel auseinandergesetzt.

"Sie sagen, die Bäume stehen zu eng. Wir sind der Meinung, diese Straße ist gut", sprach der Anwohner Hans-Joachim Dörsel offenbar für viele Nachbarn. "Wir sind zufrieden und möchten sie erhalten, wie sie ist. Wenn Sie den Bordstein um einen Meter versetzen, kommt es zu Beschädigungen des Wurzelwerks."

Die Zufahrten müssten ebenfalls um diesen Meter verlängert und verändert werden, und zwar auf Kosten der Eigentümer. Dabei seien diese erst 2009 hergestellt worden. In den 40 Jahren, in denen er in der Straße wohne, habe es jedenfalls noch keinen Unfall wegen der Bäume gegeben.

Hinweissschilder prüfen

"Würde nicht ein Hinweisschild ausreichen, dass die Bäume in den Straßenbereich reichen?", wolte Dr. Raimund Weiland (CDU) wissen. Vorgeschlagen wurden auch Leitplanken um die Bäume. "Dass hier Schilder oder Leitplanken gewünscht sind, überrascht mich", erklärte Michael Oleck. Genau das sei an vielen anderen Straßen von den Anliegern nicht gewünscht. Oleck warnte ausdrücklich davor, die Bäume mit Metallbaken zu umgeben, denn dies stelle einen massiven Eingriff ins Ortsbild dar und werde sich künftig möglicherweise in anderen Straßen fortsetzen. Es sei allerdings möglich, zu prüfen, ob Hinweisschilder ausreichten.

"Es ist nicht schön anzusehen, wie es dort mit den Wurzeln aussieht", sagte Marcel Dieck (CDU) später im Rathaussaal. "Die Verwaltung sollte aber nur dort aktiv werden, wo für den Straßenverkehr eine Gefahr besteht."

Petra Teigel präsentierte Beispiele für verschmälerte Straßen im Stadtgebiet und präzisierte die Frage nach den Kosten: Da es eine Unterhaltungsmaßnahme wäre, müssten die Bürger für den Straßenbau nichts bezahlen, aber für die Anpassung der Zufahrten. Auf eine Summe wollte sie sich nicht festlegen. "Bei neuen Zufahrten sind es schon mal 150 Euro pro Quadratmeter." Es sei allerdings etwas mehr herzustellen als der eine Meter.

Michael Oleck kündigte an, bei der Unteren Straßenverkehrsbehörde nach einer Beschilderung zu fragen, wenn dies der Wunsch der Mehrheit sei. Der Bauamtsleiter machte aber deutlich, dass es keine Option sei, gar nichts zu tun: "Es ist eine Angelegenheit der Verwaltung, was die Verkehrssicherheit betrifft. Sie werden mir nicht ausreden können, dass ich danach handle, wenn ich eine Gefahr erkenne."