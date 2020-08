Juliane Keiner

Bad Belzig (moz) Der Bad Belziger Festverein musste den beliebten Altstadtsommer aufgrund der Corona-Pandemie absagen. Aber, die 57. Burgfestwoche lockt von Freitag, 21. August, bis Sonntag, 30. August, mit einem attraktiven Programm. "Es ist sehr schön, dass zum 10-jährigen Geburtstag des Festvereins zumindest die Burgfestwoche stattfinden kann – wenn auch unter besonderen Bedingungen", freut sich Festvereinsvorsitzende Ina Fink.

Den Auftakt bildet der MBS-Kinosommer auf der Burg Eisenhardt am Freitag, 21. August. Gezeigt wird "Das perfekte Geheimnis". Bürgermeister Roland Leisegang und Ina Fink werden die Burgfestwoche offiziell eröffnen.

Am Wochenende folgen neben bekannten Veranstaltungen wie dem Hegefischen der Bad Belziger Anglervereine, dem Bad Belziger Kunstbummel (siehe Seite 4) und dem Fläming Race ein Brauhaus-Festival auf dem Hof des Burgbräuhauses. Außerdem ist KlangArt aus Berlin im Kleinkunstwerk (KKW) zu Gast und an selbigem Ort wird Katja Nottke konzertieren (siehe Seite 4).

Am Montag, 24. August, lockt die SteinTherme mit einem Burgfestwochenspezial. Der brasilianische Wahl-Belziger Santiago Arango Pardo wird die Gäste in seinen Bann ziehen (siehe Seite 4). Sportlich geht es bei den Steeldartmeisterschaften im Heinrich-Rau-Stadion zu. Am Mittwoch, 26. August, werden Scarlett O’ & Jürgen Ehle im KleinKunstWerk begrüßt. Die traditionelle Wanderung mit dem Bürgermeister und die Krimi-Lesung "Die Tote im Wannsee" im KKW bereichern den Donnerstag, 27. August. Das Alte Herren Fußballturnier wird am Freitag, 28. August, im Heinrich-Rau-Stadion ausgetragen und im KKW startet das 6. komische Festival um die "Belziger Bachstelze" mit dem Frauentag. Fortsetzung findet der amüsante Wettstreit am Sonnabend, 29. August, mit dem Herrentag. Musikalisch gehts auf der Burg Eisenhardt zu, wenn gleich zwei Orchester der Kreismusikschule zum Konzert laden. Am Sonntag wird die Burgfestwoche mit dem Musikkabarett Schwarze Grütze im KKW beendet.

Das detaillierte Programm der Burgfestwoche 2020 ist unter www.burgfestwoche.com zu finden.