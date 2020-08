hw

Hennigsdorf (MOZ) Die Polizei hat im Wald in Nieder Neuendorf einen mutmaßlichen Einbrecher geschnappt. Zeugen hatten am Sonnabend gegen 7 Uhr gesehen, wie ein Mann in der Straße Am Papenberger Forst über einen Zaun stieg und alarmierten die Polizei. Der Mann gelangte nicht in das Haus. Er ließ ein Fahrrad zurück und flüchtete zu Fuß, berichtet Dienstgruppenleiter André Quade. Die Beamten suchten den Wald Richtung Spandau ab und konnten den Mann, auf den die Beschreibung der Zeugen passte, zwei Stunden später festnehmen. Es handele sich um einen 32-jährigen Moldauer, der zurzeit noch vernommen werde, so Quade. Er hatte Damenschmuckstücke und Dokumente bei sich, die nicht zu ihm passten und möglicherweise aus einem anderen Einbruch stammen. Die Ermittlungen dauern an.