Stolpe (OGA) Wieder eine illegale Partygesellschaft unter freiem Himmel: Die Polizei hat am Sonnabend kurz vor 1 Uhr eine sogenannte GOA-Party in einem Waldstück in der Nähe des Wasserwerks Stolpe aufgelöst. Etwa 300 Leute hatten sich zu dem illegalen Treffen samt Stromgenerator für die lautstarke, elektronische Musik in dem Trinkwasserschutzgebiet versammelt. Alkohol und Drogen wurden laut Polizei erheblich konsumiert, coronabedingte Abstände keineswegs eingehalten. Bei dem mehrstündigen Einsatz, zu dem auch die Beamten einen knappen Kilometer zu Fuß gehen mussten, waren mehrere Streifenwagen vor Ort, um Personalien aufzunehmen, Platzverweise zu erteilen und die Feiernden zur Straße zu geleiten.