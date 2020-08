Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Ein Einzelgrab, das niemand aus der Familie pflegen kann? Für immer mehr Woltersdorfer, die für den eigenen Tod vorsorgen wollen, kommt das nicht in Frage. Der Gemeindekirchenrat hat sich deshalb dafür entschieden, neue Gemeinschaftsanlagen für Urnengräber zu schaffen. An zwei Stellen auf dem kirchlichen Friedhof sind im Sommer Begräbnisstätten für insgesamt 55 Urnen entstanden, beigesetzt in Einzel- oder Doppelgräbern. Voraussichtlich ab November sollen dort Bestattungen möglich sein, bis dahin soll der junge Rasen noch Ruhe haben.

In mit Steinen eingefassten Halbkreisen – bisher drei an der Zahl – ist Platz für die Gräber. Wer dort die letzte Ruhe gefunden hat, soll auf darauf liegenden Grabtafeln vermerkt sein. "Name und Lebensdaten werden darauf stehen", kündigt Grit Effenberger an, die im Gemeindekirchenrat in der Arbeitsgruppe Friedhof mitarbeitet. Das im November 2019 gewählte Gremium hat mit dem Projekt eine Idee des alten Gemeindekirchenrates aufgegriffen. Auch Platz für Blumen, die Hinterbliebene auf den Friedhof bringen, soll es geben.

"Die Nachfrage nach solchen Gräbern ist da und sie nimmt zu", sagt Grit Effenberger. Vor allem ältere Woltersdorfer, die ihre Dinge regeln wollen, seien interessiert. "Bei manchen wohnen die Kinder weit weg, andere wollen niemandem zur Last fallen." Was den Gemeindekirchenrat außerdem zur Entscheidung für diese Grabstätten bewogen hat: Die Bestattungskultur hat sich in den vergangenen Jahren enorm verändert, und die Woltersdorfer wollen mehr Vielfalt auf dem Friedhof mit derzeit etwa 2000 Gräbern bieten.

Was ebenso klar ist: Dessen parkähnliche Anmutung soll erhalten bleiben. Deshalb war es keine Frage, dass auf jeden Fall ein Baum stehen muss, wo die neuen Grabstätten Platz finden. An einer der beiden Stellen, die aus zwei Halbkreisen besteht, ist deshalb ein Rotdorn gepflanzt worden. Er steht dort relativ frei, sodass seine rötlichen Blüten gut zur Geltung kommen werden, wie Grit Effenberger hofft. An der zweiten Stelle, derzeit aus einem Halbkreis bestehend, wächst eine alte Kastanie. Beide Anlagen können perspektivisch erweitert werden, und darauf läuft es nach Grit Effenbergers Worten langfristig auch hinaus.

Eine gute Beraterin für das etwa 10 000 Euro teure Projekt hat der Gemeindekirchenrat in Christiane Zwietasch, hebt Grit Effenberger hervor. Bei der Mitarbeiterin des Kirchenbüros gehen Anfragen nach Grabstätten ein, sodass sie auch über viele Informationen über die Wünsche der Woltersdorfer verfügt. Deshalb ist auch schon jetzt im Gespräch, die Anlagen perspektivisch zu erweitern.

Platz für Sozialbegräbnisse

Ein weiteres Vorhaben ist derweil am Hauptweg zu sehen, wenn auch nur für Eingeweihte erkennbar. Eine alte, mit einem schmiedeeisernen Zaun eingefasste, seit Jahrzehnten nicht verlängerte Grabstätte, soll künftig für Sozialbegräbnisse genutzt werden. Bislang habe es dafür kaum Bedarf gegeben, sagt Grit Effenberger. Mit dem großen Seniorenheim am Berliner Platz aber ändere sich das wohl.

Hergerichtet ist diese Stätte von den beiden Friedhofsmitarbeitern. Die haben neuerdings einmal im Monat Unterstützung in einer Gruppe aus dem Rüdersdorfer Marienhaus. Das sei eine große Hilfe, lobt Grit Effenberger. Zuletzt haben die Mitarbeiter der Stephanus-Stiftung Bäume beschnitten und Totholz entfernt.