Peggy Lohse

Beeskow (MOZ) Schreiben ist ihr Hobby, seit ihre Kinder aus dem Haus sind. 2007 etwa war das, erinnert sich die gelernte Köchin Annett Sello aus Eisenhüttenstadt. Seit 2011, also von Anfang an, besucht sie die offene Schreibwerkstatt der Frankfurter Germanistin Carmen Winter auf der Burg Beeskow. Am Sonnabend durfte sie den diesjährigen Literaturpreis des Projektes von Burg und Förderverein entgegennehmen.

"Scriptum" heißt er jetzt, nachdem letztes Jahr der frühere Stifter abgesagt hatte und der Förderverein die mit 200 Euro dotierte Auszeichnung nun selbst auslobt. Aus mehreren Dutzend Texten hat die dreiköpfige Jury - laut Leiterin Carmen Winter ohne kritische Diskussionen - Sellos Prosatext ausgewählt. Es ist ein Auszug aus dem Roman, an dem Sello gerade arbeitet, aktuell am zweiten Kapitel. In dem Text treffen zwei unterschiedliche Lebenswege - einer sesshaft, der andere wechselnd - zusammen. So wie es in Sellos eigener Beziehung auch ist.

Schreiber als erste Kritiker

In Carmen Winters Schreibwerkstatt treffen sich jeden Monat zehn bis 15 Schreibende, um an bestehenden und neuen Texten zu arbeiten. Die meisten sind Frauen. Wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen waren diese Treffen in den letzten Monaten seltener geworden. Auch die Lesung mit Preisverleihung musste verspätet und draußen auf dem schattigen Burghof stattfinden. Parallel zum Murmeltears-Soundcheck auf der Bühne und dem Klang der Spielautomaten des Musikmuseums.

Seit über zehn Jahren besucht auch Ingrid Graff aus Beeskow Winters Schreibwerkstatt, erst in Frankfurt, nun in Beeskow. Sie hat schon einen Gedichtband veröffentlicht, aktuell arbeitet sie an einer Sammlung von Kurzgeschichten rund um Marta, eine Heilerin mit besonderen Fähigkeiten. Eine dieser Geschichten las sie bei der Werkstatt vor der Preisverleihung vor. Texte, die zuhause entstehen, dürfen dann von allen diskutiert werden. Die Autorin erhält erst im Anschluss das Wort zur "Verteidigung". "Das ist eine Erleichterung", sagt Graff, "und immer sehr lehrreich." Erörtert werden gewählte Fokuswechsel, Glaubhaftigkeit der Wendungen oder auch, ob eine Fledermaus als christliches Symbol verständlich ist. Auch bei thematischen Schnell-Schreib-Aufgaben wird das Handwerk geübt. Wie lasse ich Emotionen entstehen, welche Details sind wichtig. Vielleicht ist "Marta" ja dann eine Preis-Kandidatin fürs kommende Jahr? Hans Böhm, Vorsitzender des Fördervereins, jedenfalls verspricht bei der Preisübergabe: Auch im kommenden Jahr wird es sie geben, weiter als "Scriptum", Lateinisch für "geschrieben".