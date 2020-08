Ganz in weiß: So steht das Lama in seinem Gehege und sieht schon bald seiner Namenstaufe entgegen. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Streifen durch den Stall: Am 2. August hat Zebrastute Sasu ihr Fohlen zur Welt gebracht – diesmal ohne Komplikationen. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Im Zoo Eberswalde gibt es derzeit gleich mehrere Gründe zur Freude – nicht allein den Nachwuchs, sondern auch was die Nachfrage betrifft. "Das was uns durch Corona gefehlt hat, haben wir wieder reingeholt", sagt Zoodirektor Bernd Hensch. Aufgrund der Schließung im Frühjahr waren 35 000 zahlenden Gäste und damit Einnahmen von knapp 250 000 Euro ausgeblieben. Die seien durch die vielen Besucher nun wieder drin.

Gäste aus Berlin und Stettin

Die Leute hätten sich sehr diszipliniert verhalten, meint Hensch und nun kämen auch die Polen wieder. Berlin und Stettin seien Quellmarkt für den Eberswalder Touristenmagneten, der aufgrund der vielen Bäume genug Schattenplätze zwischen den Gehegen bietet.

Auch beim Besuch an einem Morgen in dieser Woche ist es angenehm kühl. Nachdem Bernd Hensch einen Gibbon begrüßt hat, der ihm Hand und Schwanz durchs Gitter reicht, geht es zum ersten Nachwuchs aus den vergangenen Wochen. Fünf Hängebauchschweine drängeln sich an den Zitzen der Mutter. "Vorn im Brustbereich ist die meiste Milch", erklärt Hensch. Die kleinen Schweinchen, allesamt Sauen, sind im Juli geboren – genau wie eines der jungen Lamas, dessen Namenstaufe kurz bevorsteht. Schon im Juni wurden zwei Präriehunde geboren.

Ein besonders freudiges Ereignis war die Geburt des kleinen Zebras am 2. August. Denn im vergangenen Jahr hätte Zebrastute Sasu eine Totgeburt fast nicht überlebt. Nur dank des Einsatzes von Tierarzt und Pflegern konnte das leblose Jungtier aus dem Leib der Mutter geholt werden, damit diese überlebt. Dass Sasu nun, ein Jahr später ein gesundes Fohlen hat, das im Stall neben ihr hertrabt, hätte damals wohl kaum jemand gedacht. "Ich freue mich immer wenn ich sie sehe", sagt Hensch. Diesmal stand keine Aufregung ins Haus. Das Zebra-Baby – eine Stute, für die nun noch ein Name gesucht wird – lag am Morgen einfach im Stall, ganz ohne Komplikationen.

Schon einen Tag danach gab es den nächsten größeren Nachwuchs. Ein Wisent, ebenfalls ein Mädchen, erblickte im Eberswalder Zoo das Licht der Welt. Beim Besuch der Einrichtung in dieser Woche stakst das zwei Wochen junge Tier neugierig durchs Gehege.

Und in den nächsten Tagen und Wochen kündigt sich weiterer Nachwuchs an. Die Niederkunft von Känguru und Weißbüscheläffchen wird erwartet. "Und dann gibt es noch einen Jungtier-Knaller", meint Hensch. Um welches Tier es sich handelt, bleibt noch sein Geheimnis.