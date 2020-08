MOZ

Bernau (MOZ) Ohne das traditionelle Neptunfest sind in diesem Jahr die Sommerkurse des Kitaschwimmens in Bernau zu Ende gegangen. Pandemiebedingt fiel der gesellige Abschluss leider aus – die Kurse selbst konnten aber stattfinden und dies war für die vielen Kinder, die jetzt oder demnächst bald schon schwimmen können, doch das Wichtigste.

Die Bernauer Stadtverwaltung und das DRK als Betreiber des Bades können erneut auf eine stolze Bilanz verweisen. Seit Ferienbeginn haben 13 Schwimmlehrer in 34 Kursen Kindern im Jahr vor der Einschulung Schwimmunterricht erteilt. Etwa 209 Mädchen und Jungen aus 15 Bernauer Kindertagesstätten haben daran teilgenommen. 102 von ihnen haben erfolgreich die Seepferdchen-Prüfung abgelegt, 16 konnten sogar schon das Schwimmabzeichen in Bronze mit nach Hause nehmen. Der Spaß stand dabei auf jeden Fall im Vordergrund. Auch manches Kind, dass zuvor großen Respekt vor dem Wasser hatte, weiß sich nun in dem kühlen Nass zu bewegen.

"Ziel der Kurse ist es vor allem, die Kinder mit dem Wasser vertraut zu machen, ihnen Ängste zu nehmen und sie auf mögliche Gefahren hinzuweisen", sagte Birgit Kupper von der Bernauer Stadtverwaltung.

Eltern organisierten mit

Viele Eltern seien froh, dass die Kurse angeboten werden. Ein großes Dankeschön möchte sie an die Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer richten, aber auch an die Erzieherinnen und Erzieher, die die Kinder zu den Kursen begleiten. An die Eltern geht ebenso ein herzlicher Dank, denn diese haben teilweise die An- und Abfahrt ins Freibad organisiert.

Organisiert und durchgeführt wird das nun schon zum 15. Mal angebotene Frühschwimmertraining vom Betreiber des Freibades Waldfrieden, dem DRK Niederbarnim. Die Stadt Bernau unterstützt das Kitaschwimmen in diesem Jahr mit 2700 Euro, die Eltern zahlen die Beförderungskosten und einen Eigenanteil in Höhe von 40 Euro.