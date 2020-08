Katharina Schmidt

Heinersdorf (MOZ) Gerade als der Jugendclub Heinersdorf im März neu eröffnen wollte, rollte die Corona-Pandemie an. Doch die Club-Leiterin wusste sich zu helfen.

"Wir haben die Zeit genutzt, um einige Renovierungsarbeiten anzugehen", sagt Jenny Gast. Es wurde in Gelb und Blau gemalert und neu möbliert – mit finanzieller Förderung der Gemeinde. Zuvor war der Jugendclub längere Zeit in den Schulen ansässig. Doch wurden die Räumlichkeiten zu eng. "Auf Wunsch der Eltern und Jugendlichen sind wir zurück ins alte Gebäude gezogen, wo mehr Platz ist und ein Außengelände zur Verfügung steht", erklärt die Erzieherin. Das einstöckige Häuschen im Lietzener Weg war einmal das ursprüngliche Domizil des Jugendclubs, woran ein augenförmiges Mosaik an der Außenfassade noch erinnert. Nach einigen Jahren der Fremdnutzung dient die Immobilie wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung. Zur feierlichen Eröffnung bekam Jenny Gast von ihrem Team noch einen Geschenkkorb überreicht, der extra in ihrer Lieblingsfarbe Pink gehalten war. Ab dem 24. August begrüßt die Betreuerin montags von 16 bis 18 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 12 bis 18 Uhr ihre jugendlichen Gäste.

Turnhalle saniert

Ein paar Stunden zuvor, früh am Morgen, feierte die Grundschule Heinersdorf die offizielle Inbetriebnahme ihrer sanierten Turnhalle. "Die Kinder sind begeistert", freut sich Schulleiterin Andrea Hartwig. Seit Oktober war die Sportstätte außer Betrieb, sodass die Dritt- bis Sechstklässler ihre Leibesübungen in der Schul-Turnhalle des benachbarten Müncheberg verrichteten. "Die Busse zum Transport wurden von der Gemeinde gezahlt", sagt die Rektorin. Die Kinder der ersten und zweiten Klasse sportelten solange im Freien.

Die Jahrzehnte alte Halle hat eine Rundum-Sanierung erhalten. "Sie war in einem ganz schön desolaten Zustand. Alles blätterte von den Wänden ab", erklärt Hartwig. Die Maßnahmen der Sanierungspläne waren umfassend: Fassade, Dach, und der Fußboden wurden erneuert, eine akustisch wirksame Brandschutzdecke und Prallschutzwände neu eingesetzt. Auch bekam die Turnhalle eine neue Heizungs-, Lüftungs- und Elektroanlage. Die Fenster wurden ballwurfsicher verglast und der Bereich der Toiletten sowie Umkleiden wurde ebenfalls zum Teil saniert. Der Bärenanteil der Kostensumme von 758 000 Euro konnte durch Fördergelder gestemmt werden, sodass in die Verantwortung der Gemeinde Steinhöfel 190 000 Euro fielen.

Als Dankeschön gaben die Schüler zwei Gedichte und ein Musikstück zum besten. Außerdem überreichten sie den Verantwortlichen einen von den Sechstklässlern modellierten Drahtpokal. Mit von der Partie waren Steinhöfels Bürgermeisterin Claudia Simon sowie Ortsvorsteherin Jane Gersdorf, die Planungsfirma und das Ingenieur-Büro. "Leider hatten wir Pech mit dem Wetter", ärgerte sich die Schulleiterin über den Regen am Freitagmorgen. Anschließend durften die Kinder sich im Laufe des Vormittags die Halle nach und nach anschauen und ausprobieren.