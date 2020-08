Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Der Breitbandausbau in Schwedt ist in vollem Gange. Jetzt folgen die Bereiche Angermünde, Templin und Prenzlau. Viele Menschen jubeln über den kostenlosen Glasfaseranschluss für ihr Haus, doch gerade außerhalb von Schwedt gibt es auch starke Skepsis. Manche Leute auf den Dörfern haben ihre Informationsbriefe der Stadtwerke Schwedt, die im Auftrag der Firma e.discom die Vermarktung vornehmen, einfach entsorgt, wollen sich gar nicht anschließen lassen.

Herr Reichow, muss ein Hauseigentümer in der Uckermark mit gefördertem Breitbandanschluss später die Schwedter Stadtwerke als Anbieter nutzen?

Der Anschluss, der bis ins Haus gelegt wird, ist völlig unabhängig davon, ob ich das Angebot der Stadtwerke wahrnehme oder nicht. Die Nutzer können sich später die günstigste Firma he-­raussuchen. Das kann jeder für sich selbst entscheiden.

Es gibt aber Menschen, die sagen: "Wir brauchen das alles gar nicht."

Das kann schon sein. Wir reden hier aber von einem Technologiewandel, weg von Kupfer, hin zu Glasfaser. Wir schaffen hier ein flächendeckendes Gigabit-Netz und orientieren auf den Bedarf zukünftiger Bandbreiten. Wer also die Möglichkeit hat, soll es unbedingt machen lassen.

Auch die 88-jährige Großmutter?

Ja, denn der Anschluss ist kostenfrei, egal ob ich ihn überhaupt nutze oder nicht. Er erhöht die Zukunftsfähigkeit und den Wert des Hauses.

Beim separaten Fördergebiet Schwedt war der Rücklauf bei den angeschriebenen Haushalten sehr hoch. Wie sieht es in den anderen drei Gebieten der Uckermark aus?

Im ersten Anlauf meldeten sich 36 Prozent. Das ist gar nicht schlecht. Die Zahl erhöht sich noch erfahrungsgemäß. Aber wir spüren außerhalb des Schwedter Stadtgebiets auch Fragen zum Produktvertrag.

Manche Leser kritisierten, dass sie sich wie auf einer Verkaufsveranstaltung der Schwedter Stadtwerke gefühlt haben.

Primär geht es bei den Veranstaltungen um die Grundstücksnutzungsverträge. Die Unternehmen müssen ja wenigstens den Vorgarten betreten dürfen. Natürlich können die Stadtwerke auch ihre Produktblätter über eigene Tarife beilegen. Die e.discom in Kooperation mit den Stadtwerken Schwedt mussten im Rahmen der Ausschreibung angeben, wie viel sie in den nächsten sieben Jahren als Einnahmen erwarten. Daraus hat sich die Wirtschaftlichkeitslücke ergeben. Der Ausbau ist teuer. Die e.discom/Stadtwerke sind gezwungen, Einnahmen zu generieren. Das Netz soll ja auch genutzt werden. Der Kreis vergoldet hier nichts. Inzwischen sind auch die Tiefbaupreise extrem gestiegen. Insofern ist der Hinweis auf die Produkte in Teilen angemessen.

Es gibt Beschwerden von Leuten, die unter 30 Megabit Leistung haben, aber doch nicht angeschlossen werden. Wie kommt das?

Berechnet wird nach dem technisch Machbaren. Wer einen Vertrag mit einem Anbieter von 16 Megabit hat, aber 50 wären möglich, ist nicht förderfähig. Da muss er einfach in einen höheren Tarif gehen.

Wie stelle ich denn fest, wie hoch die Leistung ist, die an meinem Anschluss anliegt?

Man gibt im Internet auf der Telekom-Seite im Festnetzbereich seine Adresse ein und bekommt sofort einen ersten Anhaltspunkt. Auf der Internetseite der Stadtwerke Schwedt ebenso. Wer glaubt, im Grenzbereich zu sein, kann eine genaue Prüfung unter der Nummer 03332/449449 vornehmen lassen oder sich an mich direkt wenden.

Können sich Leute, die unbedingt gleich den schnellen Anschluss wollen, aber derzeit über 30 Megabit liegen, trotzdem anschließen lassen?

Die Hauptleitung geht ja in der Regel schon am Grundstück vorbei. Über den Vortrieb verlegen wir gleich Material für die späteren Ausbaustufen. Im Bereich der Altkreise Angermünde, Templin und Prenzlau könnte es möglich sein, über den Eigenausbau der beauftragten Firma e.discom mit einer Eigenanschlussgebühr Glasfaser zu erhalten. Wer sich meldet, wird im Einzelfall geprüft. Vor allem auch Firmen oder Gewerbetreibende. Es gibt auch immer wieder Fehler bei früheren Messungen, die wir jetzt erst feststellen. Bei nicht förderfähigen Haushalten, die aber unbedingt einen neuen Anschluss brauchen, sind wir in Gesprächen, wie wir zu einer für alle befriedigenden Lösung kommen.

Was passiert eigentlich bei förderfähigen Häusern, die leer stehen oder die gar nicht bebaut sind?

Der Eigentümer muss in jedem Falle zustimmen. Bei Ruinen oder unbebauten Grundstücken wird der Anschluss zurückgestellt. Es gibt aber auch immer wieder Gebäude ohne Adressen. Hier muss unbedingt eine Adresse nachgemeldet werden. Die Eigentümer sollten sich schnell bemühen, sich eine solche zuteilen zu lassen. Und dann haben wir auch Problem-Grundstücke, bei denen Eigentümer nicht erreichbar sind. Aber ohne Zustimmung geht es eben nicht.

Wie lange müssen die vielen nicht förderfähigen Haushalte mit derzeit über 30 bis 50 Megabit auf die nächste Ausbaustufe warten?

Nach den weißen Flecken bereiten wir jetzt schon die Beseitigung der grauen Flecken vor. Das neue Programm soll im Herbst genehmigt werden. Die Uckermark steigt mit ein. Es wird eine ähnliche Förderkulisse sein wie jetzt. Eine Analyse läuft bereits. Wir sammeln immer mehr Daten über die vorliegenden Leistungen. Es geht nahtlos weiter mit dem Ausbau. Die Aufgriffschwelle liegt dann wahrscheinlich bei 100 Megabit. Alle Haushalte, die voraussichtlich 2023 noch unter diesem Wert sein werden, weil der jeweilige Anbieter nicht ausbaut, kommen dann in die Förderung.

Bauen denn Internetanbieter auch eigenwirtschaftlich weiter aus?

Bislang sind uns sieben Gebiete der Telekom in der Uckermark gemeldet, die den Kern von Hohenlychen, Milmersdorf, Kaak-­stedt, Boitzenburg, Röpersdorf, Werbelow und die Innenstadt von Templin bis Ende des Jahres betreffen.