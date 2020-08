Bärbel Kraemer

Trebitz Der Bahnhof von Borkheide hat bessere Zeiten erlebt. Nach Jahren des Leerstands hat die Bausubstanz arg gelitten, so dass das Gebäude einen trostlosen Anblick bietet. Die Aufnahme für den Postkartendruck erfolgte 1976. Über den Planet-Verlag Berlin wurde die Ansichtskarte aus Borkheide vertrieben und zum Preis von 25 Pfennig verkauft. Mit der Post nach Leipzig befördert wurde dieselbe 1977. Eine vierköpfige Familie sandte mit ihr Urlaubsgrüße aus der Waldgemeinde. Es heißt: "Wir waren hier mitten im Wald in einem Campinghaus von unserem Betrieb. Die Kinder merkte man kaum und man konnte mal richtig ausspannen". Ursprünglich geplant war der Bau des Haltepunktes Borkheide nicht. Die Züge sollten von Beelitz-Heilstätten bis Brück ohne Zwischenhalt verkehren. Doch die Gemeinde hatte Glück. Die Jagd auf ihrer Gemarkung war an zwei finanzkräftige Berliner verpachtet, denen es schnell leid wurde, in Beelitz aus dem Zug zu steigen und zu Fuß nach Borkheide (damals Bork) zu gehen. Die beiden machten sich bei der Kaiserlichen Eisenbahnverwaltung für den Bau eines neuen Haltepunktes stark und erklärten sich zur Übernahme der Kosten bereit. Im Jahre 1900 wurde mit dem Bahnhofsbau begonnen. Zwei Jahre später wurde die noch eingleisige Haltestelle eröffnet. Weil das Gebäude privat finanziert wurde, entstand kein Typenbau. Anstatt des gelben Backsteins, der für die Bahnhofsbauten in Brück, Bad Belzig und Wiesenburg verwendet wurde, griffen die Bauherren auf das günstigere und vor Ort reichlich vorhandene Bauholz zurück. Die Schieferverkleidung erfolgte später.