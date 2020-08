Oliver Schwers

Greiffenberg/Günterberg (MOZ) Wie damals die Baumeister des Mittelalters müssen die Bauleute von heute vorgehen. Jeder Backstein, jeder lose Feldstein, jede Fuge – alles wird von Hand gelegt und gemauert. Die Baudenkmalpflege Prenzlau sichert derzeit die noch vorhandenen Mauern und die Turmreste auf der mittelalterlichen Burgruine Greiffenberg.

Künftig soll von den immer noch hoch aufstrebenden Gebäudeteilen keine Gefahr durch abstürzende Steine ausgehen. Eines der wichtigsten Denkmäler des Landkreises wird für die Zukunft erhalten, der Verfall gestoppt.

Keine leichte Aufgabe für die Handwerker. Sie schauen sich genau an, wie die alten Meister gebaut haben, verwenden speziellen Mörtel, müssen die früheren Steingrößen bestellen. Das Vorhandene – das Originale – soll möglichst unberührt bleiben. An einigen Stellen ist es notwendig, zur statischen Sicherheit einen alten Sturz wieder aufzumauern. Dafür fertigen die Bauleute extra Holzschablonen an. Darauf legen sie die Ziegel in ihrem Mörtelbett. Die Konstruktion hält dann ähnlich wie beim Wiederaufbau der Gewölbe in der Prenzlauer Marienkirche in sich zusammen.

Eingerüstet ist derzeit der große Torturm. Er war einst einer der wichtigsten Verteidigungsbauten innerhalb der Burganlage, die über Jahrhunderte immer wieder heiße und erbitterte Gefechte erlebt hat. Von den einst vier Geschossen sind nur zwei erhalten, der Rest stürzte im Laufe der vergangenen 300 Jahre ein. Aber selbst von der jetzigen Höhe hat der Betrachter immer noch einen prächtigen Blick in die Landschaft und das zu Füßen liegende Greiffenberg.

Bevor die Mauerkronensicherung startete, wurde das Innere der Burganlage geebnet und terrassiert. Damit verschwanden unter archäologischer Begleitung die offen gelassenen Reste einer früheren Grabung. Das Plateau soll nach der Sanierung als Freilichtkulisse für Kulturveranstaltungen dienen. Dazu entsteht auch ein kleines Bühnenhäuschen mit integrierter Technik. Im Bau befindet sich ein Sanitärgebäude.

Zweiter Turm erhält Treppe

Besucher sollen später die Möglichkeit bekommen, den Blick über die Umgebung zu genießen. Dazu erhält der zweite Turm, der bisher nicht betretbar ist, einen Aufsatz mit einer Treppe.

Finanziert wird das gesamte Projekt aus Mitteln der Europäischen Union. Die Stadt Angermünde stellt über mehrere Jahre hinweg einen Eigenanteil zur Verfügung. Auch Spenden fließen in die Nutzbarmachung und Sicherung.

Zerstört wurde Burg Greiffenberg durch die nach dem Dreißigjährigen Krieg noch einmal einfallenden Schweden Ende des 17. Jahrhunderts. Die Grafen von Sparr ließen sie nicht mehr komplett aufbauen. Nur ein Teil blieb für Wohnzwecke erhalten. Später diente das Gelände als Steinbruch zum Bau von Häusern.