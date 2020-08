Dirk Schaal

Neuenhagen (MOZ) Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Sonnabend gegen 17.30 Uhr an der Tankstelle in der Neuenhagener Rudolf-Breitscheid-Allee. Aus ungeklärter Ursache kam ein Pkw ohne Fahrzeuginsassen im Tankstellenbereich ins Rollen und bewegte sich in Richtung Rudolf-Breitscheid-Allee zurück.

Wie später festgestellt wurde, wurde das Fahrzeug nicht abgebremst abgestellt. Beim Zurückrollen wurden zwei Fußgängerinnen. die sich unglücklicherweise in dem Moment auf dem Gehweg befanden, von dem Fahrzeug erfasst und anschließend überrollt. Dabei wurden die beiden Passantinnen schwer verletzt. Eine der beiden Frauen konnte sich unter dem Fahrzeug selbst befreien.

Sofort nach dem Eintreffen der Neuenhagener Freiwilligen Feuerwehr wurde mit einem Hebekissen das Unfallfahrzeug angehoben. So konnte auch die andere Frau aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Beide Frauen wurden nach einer kurzen Behandlung vor Ort mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert.