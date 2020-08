Bärbel Kraemer

Fläming (BRAWO) Was geschah vor 110 Jahren in der Region? Das "Zauch-Belziger Kreisblatt" berichtet im August des Jahres 1910 von einem bedauerlichen Jagdunfall: Als sich der herrschaftliche Förster Engelmann in Spring bei Wiesenburg mit einem auf dem Herrschaftssitz Wiesenburg anwesenden Jagdgast auf den Anstand begeben hatte und beide eine Jagdkanzel besetzt hielten, brach dieselbe plötzlich zusammen. "

Der Förster wurde dadurch, dass er an einem Baumast oder Stückholz hängen blieb, vor dem Sturz bewahrt, sollte diesen Umstand aber mit dem Leben bezahlen; denn das Gewehr des Jagdgastes, der zur Erde fiel, entsicherte sich durch die Erschütterung des Sturzes, entlud sich und sandte dem in der Höhe hängenden den Schuß in die Brust, an dessen Folge er fast unmittelbar darauf starb. Der Verstorbene ist ca. 50 Jahre alt; er hinterlässt Frau und mehrere Kinder."

Aus Bergholz wurde gemeldet, dass die Gemeinde den Bau eines Wasserwerkes nach Plänen des Stadtbauinspektors a.D. Knauff in Charlottenburg beschlossen hatte. Zuvor war das Projekt bereits staatsseitig geprüft worden. "Die Kosten sind auf 39.000 Mark veranschlagt. Den Platz soll das Werk auf einer zirka 600 Meter westlich des Dorfes gelegenen Anhöhe auf dem Grundstücke des Hüfners Otto Paul erhalten. Für dieses Werk hat der Landwirtschaftsminister zunächst 4500 Mark zur Erbohrung eines Rohrbrunnens - dieser wird in einer Tiefe von 55 bis 60 Meter erforderlich - sowie zu Pumpversuchen bewilligt. Es soll nur ein einziger Rohrbrunnen hergestellt werden. In der Versammlung war auch der Herr Landrat erschienen."

Aus Ziezow heißt es: "Der Hüfner Brösigk hierselbst hat eine Musterdungstätte nach den Vorschriften der Landwirtschaftskammer hergestellt. Nunmehr ist ihm als Baubeihilfe ein Zuschuß von 150 Mark von der Kammer zugestellt worden."

Interessiert wurde nach Bork (heute Borkheide) geschaut. Von dort wurde bekannt: "Der kürzlich begründete Verkehrsverein Bahnhof Bork wird unter anderem auch den Zweck verfolgen, die dortigen Waldungen für den Touristenverkehr zu erschließen. So soll die elf Kilometer lange Straße Ferch-Bahnhof Bork, welche sehr schwer zu finden ist, durch Wegweiser und farbige Zeichen an den Bäumen kenntlich gemacht werden. Es liegt auch die Absicht vor, auf die gleiche Weise einen direkten Touristenweg Beelitz-Bahnhof Bork (neun Kilometer) kenntlich zu machen, welcher von der Beelitz-Reesdorfer Chaussee ein Kilometer vor Reesdorf rechts abzweigt und die Entfernung um zweieinhalb Kilometer abkürzt. Für diesen Touristensteig können bereits vorhandene Wege benutzt werden, während kurze Strecken durch Schonung und Wald gehen. Es steht zu erwarten, dass die betreffenden Besitzer gegen diese Markierung nichts einwenden werden, da bekanntlich der Touristenverkehr stets der Anfang für die Wertsteigerung des Bodens ist."

Glimpflich ging dieser Vorfall aus, der sich zu damaliger Zeit in Nichel zugetragen hatte: "Durch das Spielen mit einem Revolver ist das beim Gastwirt Beelitz bedienstete Mädchen Schramm von dem ebenda bediensteten Knecht Schlei angeschossen worden. Die Verletzte wurde zu ihren Eltern gebracht."

Auch diese Meldung sorgte in der Gegend für Gesprächsstoff: "Es ist nun fast 14 Tage her, das der Landwirt Gustav Braune aus dem uns nahe gelegnen Preußnitz verschwand." Der zuvor Genannte, nicht mehr ganz jung und unverheiratet, war Vater geworden. Als Grund für "seine Entfernung", wurde die Geburt des unehelichen Kindes angenommen.

In Lühnsdorf brannte die mit Getreide gefüllte Scheune des Hüfners und Ortsschulzen Lehmann nieder. "Auch der anstoßende Stall ging in Flammen auf. Lehmann hatte am Nachmittag den letzten Hafer eingefahren. Die Gebäude sind versichert. Aus der Umgebung waren viele Spritzen auf der Brandstätte. Lehmann war vor der Ernte erst verhagelt."

Für den 29. August vor genau 110 Jahren wurde eine Inventarauktion auf dem Mehlitzschen Grundstück in Reetz angekündigt. Folgendes lebende und tote Inventar stand zum Verkauf: zwei Pferde darunter ein fünfjähriger Rappwallach, drei Kühe darunter zwei hoch tragende, zwei Färsen und zwei Stück Jungvieh, elf Schweine darunter eine schwere tragende Sau, drei große Futterschweine und sieben kleine Pölke, ein guter Zughund, drei Ackerwagen, zwei Kutschwagen, ein Renn- und ein Lastschlitten, ein Hundewagen, diverse Pflüge, eine Kartoffelschuffel, ein Krümmer, verschiedene Eggen und weitere landwirtschaftliche Maschinen sowie zwei Kummet- und zwei Sielgeschirre. Ferner rund 450 Mandeln Roggen, 150 Mandeln Hafer und 100 Zentner Heu. "Auch werden Gebote auf den gut gehenden Gasthof jederzeit entgegengenommen. Der Besitzer."