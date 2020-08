Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Fußgänger blieben am Sonntagmorgen interessiert stehen, als am Hochhaus in der Gubener Straße in Frankfurt (Oder) zwei Rettungswagen und zwei Feuerwehren – mit Drehleiter bis zur achten Etage – standen.

Einem Anwohner war nicht wohl, die Person bekam aber die Wohnungstür nicht auf, erklärte Wolfgang Welenga, Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes. Um die Tür nicht aufbrechen zu müssen, kam die Feuerwehr übers Fenster und öffnete sie von innen. So konnten Rettungssanitäter die Person versorgen.

"Türnotöffnungen sind gang normal", so Welenga. "An manchen Tagen haben wir drei, vier Stück." Die Drehleiter fahre dabei immer mit und die Feuerwehr versuche, die Sache über den Balkon oder das Fenster zu klären. Denn Türen aufzubrechen, sei immer teurer als sie von innen zu öffnen. "Und schneller geht es meist auch."