Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Am 21. August findet unter dem Motto "Märchenhaftes Nauen" ab 20 Uhr ein Kinderführung mit dem Nauener Nachtwächter statt.

Die Altstadt von Nauen hat einiges aus der Märchenwelt zu bieten. Gemeinsam kann das unter der fachkundigen Führung des Nauener Nachtwächters erkundet werden. Entdeckt wird, was es in Nauen alles Märchenhaftes gibt, ein verwunschenes Tor, einen Prinzen, einen Brunnen...

Neugierige und geschichtsinteressierte Kinder ab 8 sind eingeladen, sich auf Entdeckungsreise zu begeben. Bitte Taschenlampe mitbringen und unbedingt anmelden. Es müssen nicht alle Eltern mitkommen. Das wird individuell abgesprochen. Kostenbeitrag 2 Euro. Treffpunkt ist in der Gartenstraße am Platz vor der Commerzbank. Anmeldung via E-Mail annachbarschaftsgarten-nauen@mikado-hvl.de.