BRAWO

Brandenburg (BRAWO) Mischlingshündin Funny gelangte als Privatabgabe aufgrund von Zeitmangel und Überforderung ins Tierheim.

Die taffe, intelligente Hündin benötige nicht viel Zeit, um sich an den Tierheimalltag zu gewöhnen und sich in ihrer Hundegruppe zu integrieren. Funny ist eine Künstlerin, wenn es darum geht Mensch, oder Hund um ihren kleinen Finger zu wickeln. Natürlich hat Funny in ihrem jungen Leben somit auch schon lernen können, wie man mit ausreichend Beharrlichkeit irgendwann doch an sein Ziel kommt die eigenen Ideen umsetzen zu können. Die etwa in November 2016 geborene Powerlady kennt Kinder und mag Menschen liebend gern um sich. Das entspannte allein bleiben beherrscht die rassetypisch sportliche Stimmungskanone nicht und kann dies durch lautstarkes Protestieren zeigen.

Funny ist geimpft, gechipt und nicht kastriert.

Tierheim Caasmannstraße:

03381/304140.