Rheinsberg (MOZ) In einer Rheinsberger Drogerie mündete am Samstagvormittag ein Konflikt um einen Mund- und Nasenschutz in einem Ladendiebstahl.

Laut Polizeiangaben hatte sich ein Kunde trotz Aufforderung geweigert, in dem Geschäft an der der Rhinstraße beim Einkaufen einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Daraufhin lehnte es auch eine Mitarbeiterin der Drogerie ab, den Kunden abzukassieren. Daraufhin nahm der Tatverdächtige die Waren einfach und verließ den Laden ohne zu bezahlen. Auch die Versuche der Mitarbeiter, den Kunden anzuhalten, wurden ignoriert. Anschließend stieg der Täter in sein Auto und fuhr davon. Die Polizei kennt auch die Identität des Täters. Gegen ihn ermittelt nun die Kriminalpolizei.