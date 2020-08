MOZ

Neustadt Eine 65-jährige Frau musste am Samstagabend ins Krankenhaus per Rettungswagen gebracht werden, nachdem sie von einem Mischlingshund angefallen worden war. Die Frau besuchte gegen 21.15 Uhr in Dreetz die 60-jährige Hundehalterin, die das Tier wohl aus dem Ausland zu sich geholt hatte. Der Hund sprang die 65-Jährige an und biss ihr in den Unterarm und in den Oberschenkel. Was das Verhalten des Hundes ausgelöst hat, ist bisher unklar. Das Ordnungsamt über den Vorfall informiert.