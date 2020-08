MOZ

Bernau (MOZ) Zu insgesamt 49 Ruhestörungen ist die Polizei Barnim am Wochenende ausgerückt. Davon entfielen 29 Meldungen über ruhestörenden Lärm auf den Niederbarnim und demzufolge 20 auf den Oberbarnim.

Am Sonnabend gegen 21:30 Uhr meldete ein Anrufer laute Musik am Gorinsee in Wandlitz Ortsteil Schönwalde. Er vermutete eine große Feierlichkeit mit bis zu 1.000 Teilnehmern. Am Ende waren es zwar nur 10 Teilnehmer, aber die laute Musik wurde auf Aufforderung der Polizeibeamten leise gestellt.

Zwischen Melchow und Spechthausen wurde in Samstagfrüh ebenfalls laute Musik festgestellt. Wie sich herausstellte wurde hier eine private Geburtstagsfeier mitten im Wald gefeiert. Da hierfür natürlich keine Erlaubnis vorlag, wurden die Verantwortlichen aufgefordert, die Feierlichkeiten zu beenden. Im weiteren Verlauf verließen die Anwesenden das Waldstück.