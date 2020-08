MOZ

Schwedt (MOZ) Am Sonnabend gegen 23:35 Uhr kontrollierten die Beamten in Schwedt, in der K.-Teichmann-Str. eine Radfahrerin. Es stellte sich heraus, dass die 43-Jährige aus Schwedt unter der Einwirkung von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst. Die Polizei erstattete Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ebenso erging es einer 34-jährigen Frau, die am Sonntag gegen 00:10 Uhr auf der Anfahrt zu einem anderen Einsatz (Ursprungseinsatz Ruhestörung) in Kleptow angehalten wurde. Die PKW-Fahrerin war durch ungewöhnliche/ unkontrollierte Fahrmanöver aufgefallen. Bei ihr wurde ein Atemalkoholwert von 2,25 Promille festgestellt. Hier wurde darüber hinaus der Führerschein sichergestellt.