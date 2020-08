Heike Weißapfel

Birkenwerder (MOZ) Kaum eine Viertelstunde um, und der Eimer, den Jens Bartsch in der Hand hält, ist schon voller Taschentücher, weggeworfenem Papier, Verpackungen und sonstigem Unrat. Fürs Gespräch gibt’s eine kurze Pause.

An diesem Sonnabend sind sie eine Gruppe von sieben, die im Wald am Ortsausgang von Birkenwerder Richtung Bergfelde die Hinterlassenschaften von anderen Spaziergängern oder vorüberfahrenden Autofahrern, die Müll aus dem Fenster schmeißen, aufsammelt. Manche Autofahrer leeren ihre Aschenbecher auf dem kleinen Parkplatz aus. "Wir sind etwa alle vier Wochen in dieser Ecke unterwegs", sagt Jens Bartsch. "Wenn wir einmal durch sind, können wir schon wieder von vorne anfangen." Dazu kommt, dass sie immer wieder auch Müll finden, der noch aus DDR-Zeiten stammt. Die Forstverwaltung übernimmt den Abtransport des Gesammelten.

Aktiver Naturschutz

Eva Heimann hat im vergangenen Jahr Jugendweihe gehabt. Dazu gabe es ein Projekt mit fünf Stunden sozialer Arbeit. Die 15-Jährige hatte sich damals den Waldaktiven angeschlossen. Sie hilft nun regelmäßig mit und hat auch ihre Mutter Uta Heimann zum Mitmachen animiert. Bernd Krüger wohnt in der Nähe, und als Naturschützer sind ihm saubere Wälder ein Anliegen. Sie ärgern sich zwar alle darüber, dass verantwortungslose Leute ihren Müll hier hinterlassen, aber es geht ihnen vor allem darum, dass der wegkommt, und so nehmen sie es sportlich. "Das ist meine interne Fitness", sagt Uta Heimann. "Nach den zwei Stunden sind wir auch körperlich ganz schön fertig und haben das Gefühl, etwas getan zu haben."

Jens Bartsch würde sich freuen, wenn sich auch in anderen Ecken von Birkenwerder solche Initiativen an Sammelaktionen beteiligen würden.

Einige Minuten später sind alle wieder mit Eimern und Plastikmüllsäcken im Wald verschwunden. Es ist noch viel zu tun.