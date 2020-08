Anja Linckus

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Brandenburg. Das markante Gebäude in der Hauptstraße 2 gleich neben der Sankt Katharinenkirche hat ein neues Gesicht bekommen. Am 3. August hat dort der gebürtige Brandenburger Rechtsanwalt René Vogel im zweiten Obergeschoss seine Fachanwaltskanzlei eröffnet und freut sich darauf weiterhin für seine Mandanten aus der Stadt Brandenburg und der Region da zu sein. Im Interview mit BRAWO-Redakteurin Anja Linckus berichtet er über seinen beruflichen Werdegang und seine Arbeitsschwerpunkte.

Herr Vogel, Sie sind heute Fachanwalt für Verkehrs-, Sozial- und Medizinrecht. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist das Arbeitsrecht. Wie war Ihr beruflicher Werdegang?

Geboren und aufgewachsen in Brandenburg an der Havel, habe ich 1995 mein Abitur am von Saldern Gymnasium gemacht, den damals noch nicht freiwilligen Grundwehrdienst absolviert und daran anschließend im Oktober 1996 an der Universität Potsdam das Studium der Rechtswissenschaften begonnen, das ich im Mai 2003 mit dem zweiten Staatsexamen abgeschlossen habe. Nach der Zulassung als Rechtsanwalt durch die Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg im Juni 2003 habe ich 17 Jahre lang Berufserfahrung in einer Kanzlei mit arbeitsrechtlichem Schwerpunkt in meiner Heimatstadt Brandenburg gesammelt und in dieser Zeit auch die Fachanwaltstitel für Verkehrsrecht, Sozialrecht und Medizinrecht erworben.

Nun also die eigene Kanzlei. Warum genau hier an diesem Standort?

Nicht umsonst heißt mein Leitspruch "Ihr Recht im Zentrum". Das Haus in der Hauptstraße 2 ist absolut zentral gelegen und meine Mandanten können mich sowohl fußläufig als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto, Parkplätze gibt es in der unmittelbaren Umgebung, erreichen.

Was zeichnet Sie und Ihre Tätigkeit besonders aus?

Einen Anwalt zu beauftragen, ist in erster Linie Vertrauenssache. Zur Durchsetzung der Ansprüche meiner Mandanten, setze ich auf stets aktuelles Fachwissen, Effektivität, Zuverlässigkeit und Flexibilität durch Digitalisierung. Ich berate meine Mandanten kompetent und verantwortungsbewusst im Verkehrs-, Sozial-, Medizin- und Arbeitsrecht und vertrete sie sowohl außergerichtlich als auch vor Gericht. Durch meine langjährige Berufserfahrung bin ich in der Lage für die juristischen Probleme meiner Mandanten stets fundierte und sachgerechte Lösungen zu finden und erfolgreich für sie tätig zu sein.

Wie kann ich mich mit Ihnen in Verbindung setzen?

Meine Kanzlei ist immer montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr besetzt sowie freitags nach Vereinbarung. Zudem sind Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach vorheriger Vereinbarung möglich. Die Kanzlei ist unter 03381/8042200, mobil unter 0176/44407717 oder per Mail unter info@fachanwaltskanzlei-brandenburg.de zu erreichen, im Internet unter www.fachanwaltskanzlei-brandenburg.de zu finden und auch auf Facebook und Instagram.

Zum Abschluss: Haben Sie einen Tipp für den Besuch beim Anwalt?

Egal ob im Verkehrs-, Sozial-, Medizin- oder Arbeitsrecht: Kontaktieren Sie mich möglichst sofort. Gemeinsam kämpfen wir für Ihr Recht. Ich verschaffe Ihnen rechtliches Gehör und stelle vor Gericht Waffengleichheit her. Als Anwalt bin ich Ihr Garant für die Gewährleistung des Zugangs zum Recht.