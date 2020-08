MOZ

Eberswalde/Bernau (MOZ) Am Sonntag, den 23. August, führt die Polizeiinspektion Barnim Verkehrskontrollen im Landkreis, unter anderen am Werbellinsee und am Schiffshebewerk Niederfinow durch.

Beteiligt sind Einsatzkräfte des Wach- und Wechseldienstes, der Revierpolizei und der Prävention. Darüber hinaus werden die Verkehrskontrollen durch Polizeibeamte der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg, der Verkehrspolizei sowie Mitarbeitern der DEKRA, der Kommunen und Ehrenämtlern der Kreisverkehrswacht Barnim e.V. begleitet. Motorradfahrer, ihre Zweiräder und mögliche technische Veränderungen sowie Geschwindigkeitsverstöße stehen selbstverständlich im Fokus der Polizeibeamten.

Hiermit reagieren die Polizeiinspektion Barnim und ihre Partner auf zahlreiche Hinweise, beziehungsweise Beschwerden aus der Bevölkerung, sowie das Verkehrsunfallgeschehen. In den zurückliegenden Jahren kam es hier zu zahlreichen Verkehrsunfällen mit Personenschäden, zum Teil mit tödlichem Ausgang.

Bestimmte Straßenabschnitte im Landkreis Barnim sind durch übermäßig starke Nutzung, einhergehende Lärmentwicklung, sowie deutlich überhöhte Geschwindigkeit durch Motorradfahrer wiederholt in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gerückt. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Barnim sind das insbesondere die Landesstraße 29 zwischen den Ortslagen Liepe und Oderberg, die Landesstraße 291 zwischen den Ortslagen Eberswalde und Liepe, sowie die Landesstraße 220 zwischen den Ortslagen Eichhorst und Joachimsthal, entlang des Westufers des Werbellinsees.

Diese Straßenabschnitte erfreuen sich aufgrund ihres Streckenprofils durch lange Geraden, gepaart mit kurvenreichen Passagen, unter Motorradfahrern auch überregional großer Beliebtheit. Weitere polizeiliche Schwerpunkte bilden Ortschaften, in welchen sich Anfahrtsstrecken befinden, um die oben genannten Straßenabschnitte zu erreichen. Zahlreiche Bürgerbeschwerden in den zurückliegenden Jahren, welche insbesondere auf der hohen Lärmbelästigung basieren, bilden hier die Grundlage für polizeiliche Maßnahme in der Vergangenheit sowie in der Gegenwart.

Trotz wiederkehrender Präventionsmaßnahmen, welche insbesondere zur Sensibilisierung von Motorradfahrern, aber eben auch allen sonstigen Fahrzeugführern angedacht sind, ereignen sich nach wie vor teils schwerste Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Motorradfahrern. Hierbei treten Motorradfahrer sowohl als Geschädigte, als auch Verursacher auf. Im letzteren Fall wurde als Hauptunfallursache die nicht an den Straßenverlauf angepasste Geschwindigkeit ermittelt.