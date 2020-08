Uwe Wuttke

Berlin (MOZ) Der Beginn der Vorbereitung ist für Profi-Fußballer auch immer eine Möglichkeit, sich beim Trainer wieder in Erinnerung zu bringen. Einer, der dies beim 2:0-Testspielsieg des 1. FC Union Berlin am Sonnabend gegen Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden geschafft hat, ist Sheraldo Becker. Der Niederländer erzielte in der zweiten Hälfte nach dem Treffer durch Joshua Mees mit dem 2:0 nach gut einer Stunde den Endstand.

Auch ansonsten gehörte der flinke Offensivspieler zu den auffälligsten Akteuren im Trikot der Köpenicker. Das war nicht immer so. In der vergangenen Saison fiel der 25-Jährige über weite Strecke der Spielzeit aus. "Es ab verletzungsbedingt viele Höhen und Tiefen", sagt Becker. Auch die Umstellung von der niederländischen Eredivisie auf die Bundesliga und die neue Sprache brachten Probleme. Inzwischen aber könne er dank intensivem Unterricht alles verstehen, nur deutsch sprechen bereit noch ein bisschen Probleme, weshalb er in Interviews lieber auf Englisch antwortet.

Körperlich fühle er sich aber "Hundert Prozent" wieder fit. Und auch Wechsel in diesem Sommer kam für ihn nicht in Betracht. "Ich fühle mich wohl hier. Es ist ein toller Club mit netten Leuten und tollen Fans. Es gab Angebote, aber ich wollte nie weg, sondern mich hier beweisen", erklärt Becker. Eine Frage allerdings nervt ihn. Jene, wer der bessere Spieler ist – er oder sein Cousin Javairo Dilrosun, der bei Lokalrivale Hertha BSC unter Vertrag steht. "Eine dumme Frage", antwortet er einsilbig.

Fragen gibt es beim 1. FC Union weitere. Einige sind geklärt. So erhält Eigengewächs Fabio Schneider, das gegen Dresden eingesetzt wurde, einen Profivertrag. Dagegen verlassen Offensivspieler Suleiman Abdullahi, der zu Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig zurückkehrt, Leihtorwart Moritz Nicolas, der zum Zweitligisten VfL Osnabrück weiterzieht, und Neven Subotic die Eisernen. Zwar darf der Ex-Dortmunder, sollte er keinen neuen Club finden, weiter bei Union trainieren. Chancen auf Bundesliga-Einsätze hat der 31-Jährige, der mit Teams aus den USA und Japan in Verbindung gebracht wird, aber nicht mehr. Die eine Hälfte, die Subotic gegen Dresden spielte, war also mehr ein Abschiedsgeschenk von Trainer Urs Fischer.

Ins heute beginnende Trainingslager im bayrischen Bad Wörishofen fährt der Serbe nicht mehr mit, dafür die beiden Angreifer Max Kruse und Sebastian Andersson. Sie fehlten gegen Dresden noch angeschlagen oder mit Trainingsrückstand.