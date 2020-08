MOZ

Bernau (MOZ) Weil er gegen eine Autotür geprallt ist, hat sich ein Fahrradfahrer am Sonnabend in der Breitscheidstraße in Bernau verletzt.

Der 43-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Breitscheidstraße in Fahrtrichtung Schwanebecker Chaussee und parkte rechtsseitig, parallel zur Fahrbahn, ein. Der 37-jährige Fahrradfahrer befuhr ebenfalls die Breitscheidstraße in gleicher Fahrtrichtung. Auf Höhe des parkenden Pkw angekommen, öffnete der Pkw-Fahrer die Fahrzeugtür. Der Fahrradfahrer kollidierte daraufhin mit dieser und zog sich eine Kopfplatzwunde, Abschürfungen und eine Schulterverletzung zu. Er wurde in ein nahes gelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300,- Euro.