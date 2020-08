MOZ

Neuenhagen (MOZ) Ein rollendes Auto hat am Sonnabend zu 17.30 Uhr zwei Fußgänger schwer verletzt.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein auf dem Gelände einer Tankstelle abgestellter Pkw in Bewegung. Dieser rollte anschließend auf den Fußweg an der Rudolf-Breitscheid-Allee. Hier erfasste er zwei Fußgänger, welche zu diesem Zeitpunkt den Fußweg nutzten. Beide Personen mussten durch die Feuerwehr unter dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurden schwer verletzt in das Unfallkrankenhaus verbracht. Zur Klärung der Unfallursache erfolgte der Einsatz eines Sachverständigen sowie des Kriminaldauerdienstes. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt.

