MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Am Freitagabend gegen 22.00 Uhr, ist eine unbekannte Person im Ring der Freundschaft in Fürstenwalde über den Balkon in die Wohnung einer Familie eingebrochen. Dort durchsuchte er das Wohnzimmer nach Wertsachen und stahl einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen und Dokumenten sowie Bargeld.

Die Familie hatte zu diesem Zeitpunkt bereits geschlafen. Sie wurden von einer aufmerksamen Nachbarin, die den Täter auf dem Balkon sah, angerufen und so geweckt. Der Täter bemerkte die Nachbarin und flüchtete vom Tatort.

Die Polizei setzte einen Fährtenhund ein, der auch eine Spur folgte, was aber nicht zur Ergreifung des Täters führte. Zusätzlich kam in der Wohnung der Geschädigten ein Kriminaltechniker zum Einsatz. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.