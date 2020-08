MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein 42-jähriger polnischer Fahrzeugführer ist am Samstagabend mit seinem Mercedes auf der Heinrich-Zille-Straße in Frankfurt (Oder) gefahren. Dort kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und aufgrund der örtlichen Gegebenheit (Abhang) überschlug sich das Fahrzeug. Letztendlich kam der Pkw auf dem Dach liegend, in einer dort befindlichen Gartensparte zum Stehen. Die Unfallaufnahme beinhaltete auch eine Überprüfung der Verkehrstauglichkeit beim Fahrzeugführer. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Alkoholeinfluss von 2,79 Promille.

Da der Verursacher über Schmerzen klagte, erfolgte eine ärztliche Versorgung im Klinikum Frankfurt (Oder). Für die Bergung des Fahrzeuges war ein Kran erforderlich gewesen. Der entstandene Sachschaden wurde auf 4.000 Euro geschätzt.