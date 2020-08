Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Ein Handballcamp des Grünheider SV wurde am späten Sonnabendabend abgebrochen. Weil eine Teilnehmerin über Halsschmerzen klagte, haben die Betreuer entschieden, die Eltern der 15 anwesenden Mädchen zu informieren und sie abholen zu lassen. Das ist zwischen 23.30 Uhr und Mitternacht geschehen.

Der Vereinsvorsitzende Ralf-Peter Fitzke hat den Vorgang auf Nachfrage bestätigt: "Die Betreuer haben sehr verantwortungsbewusst und wie vorher abgesprochen agiert." Es sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Bertram Brandt vom Trainerstab sagte, das Mädchen habe am Sonntag keine Symptome mehr gehabt. "Es war auch ein anstrengender Tag, vielleicht lag es ja daran." Am Mittwoch soll mit den 10- bis 14-Jährigen wieder turnusmäßig trainiert werden.

Anstieg auf 170 Fälle im Kreis

Wie Marion Behnke, Pressesprecher des Landkreises Oder-Spree am Sonntag mitgeteilt hat, war dem Gesundheitsamt am Freitag ein positives Testergebnis auf den Coronavirus für eine Beschäftigte der Kita "Lindenspatzen" im Amt Brieskow-Finkenheerd gemeldet worden, das Auslöser für umfangreiche Tests am selben Tag war.

Unabhängig von diesem Fall hat sich die Anzahl der in Oder-Spree nach dem Wohnortprinzip registrierten Coronavirus-Infektionen am Wochenende auf 170 Fälle erhöht, von denen 16 noch aktiv sind. 151 Betroffene gelten als geheilt, drei waren im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2-Virus verstorben.