Manfred Lutzens

von Manfred Lutzens Brandenburg anno 1970. An das Leben und Geschehen in ihrer Heimatstadt vor nunmehr 50 Jahren dürften sich wohl nur noch die allerwenigsten Einwohner erinnern. BRAWO setzt heute seine Anfang Juli gestartete Serie mit einem Rückblick in jene Epoche fort, ohne damit etwa die Zeiten des DDR-Regimes verherrlichen zu wollen. So war in den "Brandenburgischen Neuesten Nachrichten" im Sommer 1970 unter der Überschrift "Getränkeproduktion auf Hochtouren" zu lesen:

"In den Brandenburger Getränkebetrieben geht es derzeit hoch her. Überall wird danach gestrebt, die Produktion weiter zu steigern, um so dem bei dieser Hitze enorm gewachsenen Bedarf möglichst weitgehend gerecht zu werden. Das trifft auch für die Konsum-Mineralwasserfabrik in der Plauer Straße zu. Allein an einem Tag wurden hier 3200 Kästen, gefüllt mit alkoholfreien Getränken und Bier, ausgeliefert. (...) Gewiß, die Technik in diesem Betrieb ist keinesfalls die modernste. Eine besondere Anerkennung gebührt deshalb allen hier tätigen Produktionsarbeitern. Je Stunde müssen die acht an den Spülmaschinen eingesetzten Kollegen mindestens jeweils 2700 Flaschen in die Hand nehmen. Nicht anders sieht es am Bierfüller aus. Doppelte Arbeit ist an der Anlage für die Limonade zu verrichten, stündlich gilt es hier 1800 Flaschen mit Bügelverschluß "abzufertigen". Schließlich müssen die vollen Kästen mühevoll aufgesetzt und (...) dann von der Transportgemeinschaft Handel ausgeliefert werden."

An den vergangenen vier Sonnabenden gab es bereits Sonderschichten. In dieser Saison stehen der Mineralwasserfabrik ein zweiter Bierabfüller sowie ein zusätzliches Aggregat für Limonade zur Verfügung. Überdies geben inzwischen Oberschüler tatkräftige Hilfe. Jetzt kann eineinhalbschichtig von 6 bis 20.15 gearbeitet werden. Somit lassen sich je Tag weitere 600 Kästen mit erfrischenden Getränken ausliefern. Sonnabends kann vormittags ein Bereitschaftsdienst dringende Bestellungen erledigen. Gegenwärtig bezieht die Fabrik in der Altstadt das zum Abfüllen benötigte Bier von der Adler-Brauerei Dirr& Co. (Bergstraße) sowie aus Hadmersleben und auch aus Berlin. Dabei dominiert die Tankanlieferung.

Wiederholt gab es schon Diskussionen um einen Neubau (...), der im Stadtteil Görden möglichst bald errichtet werden soll. Dadurch ließen sich künftig nahezu 150 000 Hektoliter alkoholfreier Getränke dort produzieren.

Anmerkung: Aus diesen Plänen wurde nie etwas, denn damals fiel die Entscheidung zu Gunsten eines Kombinatbetriebes in Potsdam-Rehbrücke. Aber schon nach wenigen heißen Tagen gab es stets erhebliche Versorgungsengpässe, überall folgte geradezu eine Jagd nach Alkoholfreiem oder auch Flaschenbier.