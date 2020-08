Dirk Nierhaus

Oranienburg (OGA) Eine in Oranienburg praktizierende Ärztin ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Kreis am Sonntag mit. Weil die Ärztin zuletzt auch in einem Seniorenpflegeheim tätig war und dort Kontakt zu Bewohnern sowie Angestellten hatte, wurde für die Einrichtung ein Aufnahme- und Verlegungsstopp ausgesprochen.

Das Gesundheitsamt Oberhavel hatte am Sonnabend von dem positiven Befund erfahren. Es ermittelte daraufhin Kontaktpersonen der Ärztin, die auf das Virus getestet und häuslich isoliert wurden.

Insgesamt gibt es damit laut Kreisverwaltung aktuell 15 bestätigte Covid-19-Erkrankungen in Oberhavel. Vier Menschen werden stationär behandelt, elf Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

