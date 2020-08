Matthias Henke

Menz Einmal im Jahr, immer am dritten Augustwochenende lädt die Naturwacht brandenburgweit dazu ein, bei Dunkelheit in die Natur auszuschwärmen, um ihre Geheimnisse zu entdecken – bei der "Naturwacht-Nacht". Im Stechlin-Ruppiner Land war am Freitag der Große Barschsee westlich von Menz Ort der Exkursion.

Bevor bei einsetzende Dunkelheit die Farben des Waldes schwanden, immer mehr geheimnisvolle Geräusche zu vernehmen waren und diese Eindrücke auf die im Kreis am Wegesrand sitzend Teilnehmer wirken konnten, ging es mit Rangerin Anke Rudnik noch ein Stück entlang des Moor-Erlebnispfades. Den Anfang machte die Station am Großen Barschsee. "Nicht lachen, der heißt wirklich so", erklärte Rudnik den Gästen schmunzelnd. Manch ein Dorfteich habe in puncto Wasserfläche ähnliche Ausmaße, aber bei der Wasserfläche des Großen Barschsee handele es sich um das Auge eines Moores, das beim Verlandungsprozess übrig geblieben ist. Die moortypische Vegetation wie Schwingrasen, Moosbeere und Sonnentau wächst drum herum. Knapp sechs Moorfläche gibt es hier. Beim Blick auf das Torfmoos trübt sich die Miene von Anke Rudnik allerings ein. "Wenn es so hell ist wie hier, hat das Moor zu wenige Wasser. Da machen sich die vergangenen drei Jahre bemerkbar", sagt sie. Sieben guten Jahren folgten sieben schlechte Jahre, so die Rangerin. Das lasse sich auch einige hunderte Meter weiter veranschaulichen, am Kleinen Barschsee. Dort siedelten sich in trockenen Jahren Kiefern an, die während der folgenden nassen Jahre wieder abstarben, mittlerweile seien dort wieder einige junge Bäume zu finden, so Rudnik. Die abgestorbenen Stämme bilden eine eindrucksvolle Szenerie. "Ich nenne sie mein Mikado", sagt Rudnik mit Blick darauf.

Assoziationen zu Geräuschen

Und dann ist da noch der Granattrichter am Wegesrand, wo die Sprengung eines Geschosses nach dem Zweiten Weltkrieg dazu führte, dass ein Mini-Moor entstand, wie der dort errichteten Infotafel zu entnehmen ist. Durch die Explosion entstand ein tiefer Krater im Boden. Der Trichter füllte sich mit Wasser und wurde ein kleiner Teich. Am Grund des kleinen Gewässers lagern sich nun Sedimente ab. Auf der Wasseroberfläche bildet sich eine schwingende Decke aus nässeliebenden Torfmoosen. "Wenn Sie in zirka 50 Jahren wiederkommen, wird dieses junge Moor ,erwachsen’ sein – der Wasserkörper wird sich dann vollständig mit Torf aufgefüllt haben", heißt es.

Nach dem Spaziergang wurde im Kreis Platz genommen und Anke Rudnik brachtet der Runde nahe, wie Geräusche der Natur auch die Fantasie anregen können. Von machen Assoziationen waren die Teilnehmer angesichts der Jahreszeit gedanklich noch weit Schritte auf verharschter Schneedecke etwa, die knarzenden Dielen ähneln. Erst kürzlich zu erleben war für die meisten aber ein Gewitter. Und fernes Donnergrollen – kann das nicht auch eine über Stock und Stein bretternde Kutsche sein? Und der Blitz die Laterne, mit der der Kutscher den Weg beleuchtet. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Besonders die Kinder hatten ihren Spaß.