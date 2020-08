Grünheide (MOZ) Tesla kommt seinen Kritikern entgegen: Es sollen deutlich weniger Pfähle für die Fundamente in den Boden gerammt werden. Das ist ein besonders sensibles Thema, weil die Baustelle in einem Trinkwasserschutzgebiet liegt. Der Protest der Bürger, die um ihr Wasser fürchten, wird deshalb nicht verstummen. Weil es beim Wasser um mehr als um Pfähle geht – auch um den künftigen Bedarf der Fabrik. Und weil der Bau in Grünheide teils völlig abgelehnt wird.

Der Verzicht auf einen Großteil der Pfähle zeigt aber: Tesla bewegt sich. Für den Konzern, der auf eigenes Risiko ohne endgültige Genehmigung baut, steht einiges auf dem Spiel. Nicht zuletzt sein Ruf. Schließlich sieht sich Tesla nicht als reiner Autobauer, sondern als ein Unternehmen für Nachhaltigkeit. In Grünheide muss sich Tesla an diesem Anspruch messen lassen. Dass sie technisch brillant sind, beim Bau der Fabrik ständig hinzulernen und so schnell bauen, wie kein anderer hierzulande, haben die Amerikaner bewiesen. Beim Ersatz für zerstörte Naturräume hat Tesla versprochen mehr zu leisten, als die Firma muss. Jetzt fragt sich: Ist Tesla ebenso lernfähig und erfindungsreich, wenn es um den Umgang mit dem wichtigsten Gut auf diesem Planeten geht? Ums Wasser?