Grünheide (MOZ) Die Grünheider Feuerwehr wurde am Sonntag, um 10.58 Uhr wegen eines Badeunfalls auf dem Werlsee alarmiert. Wie Einsatzleiter Hans-Georg Schneider auf Nachfrage mitgeteilt hat, hatten zwei Stand-up-Paddler bemerkt, wie ein Schwimmer untergegangen ist.

Die Suche nach dem Mann – die Identität blieb vorerst ungeklärt, eine Vermisstenmeldung von Strandbesuchern oder Anrainern gab es nicht – konzentrierte sich auf die Südseite des Sees zwischen Liebesinsel und Eichbrand. Laut Schneider waren zirka 40 Kräfte im Einsatz. Nach sieben Stunden wurde er ergebnislos abgebrochen.

Mit einem Boot eilten neben der Grünheider Feuerwehr die DLRG zu Hilfe, zudem die Feuerwehr aus Erkner und Fürstenwalde und die Taucher der Sondereinsatzgruppe Oder-Spree. Ebenfalls angefordert wurde die in Berkenbrück stationierte Drohne des Katastrophenschutzes Oder-Spree. Für die Suche wurde die Südseite des Sees zeitweilig gesperrt, ab 17.20 Uhr zudem die Löcknitz Richtung Erkner. An der Mündung in Fangschleuse sollten die Taucher die Suche vorerst abschließend aufnehmen.

Derweil war die Grünheider Feuerwehr am Nachmittag auch drei Stunden wegen eines Waldbrandes zwischen der L38 und der Bahnlinie im Einsatz. Dort hatten offenbar Jugendliche eine Party veranstaltet, bei der eine Feuerstelle angelegt worden war. Der davon ausgehende Brand erfasste letztlich eine ein Hektar große Fläche.