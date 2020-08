Holger Rudolph

Wulkow Die Wulkower Feuerwehr begeht am Sonnabend, 5. September, ihr 140-jähriges Bestehen. Michael Krüger, Zugführer des Vierten Löschzuges, lädt alle, die mit den Kameraden feiern wollen, zu dem um 11.30 Uhr beginnenden Fest am Dorfgemeinschaftshaus ein, welches bisher auch als Feuerwehrgebäude diente. "Dieser Tag wird auch ein Abschied von der Wache Wulkow, die nicht mehr nötig ist, seitdem esfür uns die neue Feuerwache Nord-Ost in Alt Ruppin gibt", sagte Krüger.

Die Feierlichkeiten starten mit einem Festumzug. Für das leibliche Wohl gibt es Eintopf aus der Gulaschkanone. Der Ortsbeirat beschloss am Freitagabend, das Fest mit 500 Euro und dem Kauf eines 50-Liter-Fasses mit Freibier zu unterstützen. Der Tag soll mit einem Ball samt abschließendem Feuerwerk ausklingen. Krüger wies darauf hin, dass während des gesamten Festes die Corona-Regeln einzuhalten sind.