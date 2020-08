hw

Birkenwerder (moz) Die Freiwillige Feuerwehr Birkenwerder hat am Sonntag zwei Bäume auf einem Grundstück in der Straße Am Briesewald gefällt.

Ein Zeuge hatte um 14.30 Uhr Funkenflug beobachtet und bei der Feuerwehrleitstelle in Eberswalde einen Notruf abgesetzt. Eine Tanne auf einem privaten Grundstück berührte mit der Spitze eine Hochspannungsleitung der Bahn. Dadurch entluden sich die Funken. Sicherheitshalber fällten die Feuerwehrleute auch gleich eine zweite, direkt danebenstehende, ebenso hohe Tanne, um eine weitere mögliche Gefahrenquelle zu beseitigen, teilte die Leitstelle auf Nachfrage mit.