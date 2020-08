Holger Rudolph

Alt Ruppin Sehr gut besucht war am Sonntagnachmittag der Festgottesdienst anlässlich der Glockenweihe der Alt Ruppiner St.-Nikolai-Kirche. Unter freiem Himmel feierte die Gemeinde das Ereignis auf dem bis an den nahen Rhin heranreichenden Kirchhof.

Seit Anfang Juli hatten Alt Ruppins evangelische Christen und alle anderen, die das Läuten zu festen Tageszeiten und zu den Gottesdiensten gewohnt waren, auf diese Klänge verzichten müssen. Seinerzeit waren die alten, längst rostig gewordenen Glocken aus der Apoldaer Gießerei Schilling und Lattermann entweiht und durch vier neue Bronzeglocken ersetzt worden. Diese stammen aus der Glocken- und Kunstgießerei Rincker im hessischen Sinn. Genau genommen sind die neuen Glocken ebenso alt wie ihre Vorgänger. Stammen doch beide Läutsätze von 1960. Allerdings altert Bronze so gut wie gar nicht. Zudem ist der Klang der neuen Glocken voller und angenehmer. Sie hingen bis 2019 in der inzwischen abgerissenen Paul-Gerhardt-Kirche in Hamburg-Wilhelmsburg.

Pfarrer Thomas Klemm-Wollny erklärte den Zuhörern zunächst, was er vor ein paar Tagen auch schon einem Radioreporter auf dessen Frage nach dem Sinn der Glockenweihe geantwortet hatte. Erst durch den förmlichen religiösen Akt dürfen die Glocken als lithurgische Handlung geläutet werden, sind dann also offizieller Bestandteil der Gottesdienste.

Jede der vier Bronzeglocken trägt als Inschrift eine Strophe verschiedener Kirchenlieder von Paul Gerhardt. Der Theologe, welcher von 1607 bis 1676 lebte, ist einer der bedeutendsten deutschsprachigen Kirchenlieddichter.

Alle vier neuen Glocken wurden den Teilnehmern des Gottesdienstes nacheinander vorgestellt. Dazu sangen die Festbesucher die jeweilige Strophe. Beim ersten, dem kleinsten Klangkörper, war dies "Wach auf, mein Herz, und singe". Die kleinste Glocke soll nur zu den größten Kirchenfesten wie Ostern, Weihnachten und Pfingsten eingesetzt werden. Dann widmete der Gemeindekirchenrat die Glocke dem dreieinigen Gott. Sein Segen möge Alt Ruppins Christen begleiten.

Danach wurden auch die anderen Bronze-Klangkörper im Detail vorgestellt und gewidmet. Die zweitkleinste Glocke wird oft zu hören sein. Sie erinnert an den Beginn einer neuen Tageszeit. Diese erkennbare Strukturierung des Alltags sei vielen Menschen sehr wichtig, sagte Klemm-Wollny.

Nachdem im Rahmen jeder Vorstellung zunächst nur eine Glocke zu hören war, freute sich das Publikum schließlich am gemeinsamen vollen Wohlklang aller vier Bronze-Klangkörper.