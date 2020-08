Punktspiel-Auftakt bei den Füchsen

Am Sonnabend, 14 Uhr, beginnt für Victoria Templin die lange Saison in der Landesklasse Nord mit einem Auswärtsspiel im nur 30 Kilometer entfernten Falkenthal. Beim Füchse- Team im Löwenberger Land hatte es beim letzten Aufeinandertreffen am 30. November 2019 eine 0:2-Nieder-lage gegeben.⇥jm