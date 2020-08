Dirk Schaal

Strausberg (MOZ) Was gibt es Schöneres, als bei Temperaturen um die 30 Grad in Gewässern Abkühlung zu finden. Ins Wasser durften zehn Mitglieder der Strausberger Wasserwacht des DRK reichlich von Freitag bis Sonntag, aber selbst da kamen sie ins Schwitzen.

"Das ist ein Pilotprojekt, wir üben gerade einen Lehrgang zum Wasserretter, den es so noch nicht in Brandenburg gibt", erklärt Falk Hoffmann, Landesbeauftragter Wasserrettung. Die Ausbildung zum Rettungsschwimmer ist bisher Grundvoraussetzung für Wasserretter. Doch da bleiben spezielle Dinge außen vor, die man für die Rettung im Freiwasser benötigt. Bayern war da Vorreiter, jetzt will Brandenburg nachziehen.

Um am Ausbildungswochenende teilnehmen zu können, war Freitagnachmittag ein Aufnahmetest notwendig. Dazu musste im praktischen Teil realitätsnah eine Wasserrettung durchgeführt werden, mit anschließender Wiederbelebung.

"Das war gar nicht so ohne. Wenn da der zu Rettende klammert, wie es viele in ihrer Notsituation tun, da geht einem ganz schön die Muffe", berichtete der Hönower Sven Schättin. Aus diesem Grund machen sie auch Selbstverteidigungsübungen, die für einen Wasserretter lebensnotwendig werden können, aber nicht in der Rettungsschwimmerausbildung enthalten sind.

Schättin ist erst seit einem Jahr dabei. Der 50-Jährige arbeitet in der Jugendwerkstatt Hönow, ist oft mit Kindern und Jugendlichen unterwegs und hat deshalb eine Rettungsschwimmerausbildung in Strausberg gemacht. Nach bestandener Prüfung fragte ihn Falk Hoffmann, ob er bei der Wasserrettung mitmachen würde. "Die Antwort sieht man ja", sagte Schättin lachend. Auch Sven Griebel, Fußball-Trainer und Sportlehrer beim IB in Neuenhagen, hat Gefallen am Lebensretten gefunden. Auch er ist seit einem Jahr dabei. "Als Sportlehrer braucht man einfach den Rettungsschwimmer. Deshalb habe ich die gleiche Ausbildung durchlaufen wie Sven und bin ebenfalls geblieben", berichtete der 54-Jährige. "Außerdem ist das hier eine ganz besondere Truppe", fügte er hinzu.

Vorbei ist die kurze Pause, die Ausbildung geht weiter. Diesmal sind Wiederbelebungsmaßnahmen dran. "Fünfmal Initialatmung, dann in den Wechsel 30:2 gehen", gibt Ausbilder Alan Hübner vor. Gemeint sind 30 Herzdruckmassagen gefolgt von zwei Beatmungen. Der 21-Jährige hat vor sechs Jahren als Rettungsschwimmer angefangen, ist dadurch zum Beruf Operationstechnischer Assistent im Krankenhaus Strausberg gekommen und liebäugelt nun mit einem Medizinstudium. Antje Kostal und Henrik Mehl kommen bei der Wiederbelebung ganz schön ins Schwitzen. Zum ersten Mal arbeiten beide bei der Beatmung auch mit einem "Luftsack". "Das ist einfach hygienischer und genauso wirkungsvoll", erklärt Falk Hoffmann. Da kommt dann zwischen den fünf Ausbildern, zwei Strausberger, zwei Brandenburger sowie ein Lausitzer, die Frage auf, wie der Luftsack genau einzusetzen ist. Ist die komplette Luft in den Körper zu drücken, was aufwendiger in der Handhabung ist, oder nur ein Teil. "Genau dazu machen wir diesen Pilotlehrgang, um solche Fragen abstimmen zu können. Schließlich soll jeder Brandenburger Wasserretter auf dem selben Kenntnis­stand sein", erklärte Hoffmann.

Premiere in einem Monat

Welcher Seemannsknoten wofür, verschiedene Lerneinheiten wie Herz-Lungen-Wiederbelebung für Kinder und Säuglinge sowie der Umgang mit Betroffenen, belastende Einsatzsituationen und kombinierte Übungen waren weitere Lehrgangsinhalte.

Bereits in vier Wochen soll der erste offizielle Lehrgang starten, zunächst für Ausbilder verschiedener Ortsgruppen. Da hofft Hoffmann, dass man die Kinderkrankheiten des Wasserretter-Ausbildungskonzepts schon in Strausberg ausmerzen konnte: "Natürlich wird sich der Lerninhalt stetig weiterentwickeln und an den Notwendigkeiten orientieren. Aber wir haben erst einmal ein Grundgerüst geschaffen."