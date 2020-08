Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Die Orgel intoniert den Einmarsch der Jugendlichen: Festlich gewandet betreten sie die Konzerthalle in St. Georg in Bad Freienwalde. Lange haben sie auf diesen Moment warten müssen: Bereits im Mai hätte ihre Jugendweihe stattfinden sollen. Doch die Corona-Pandemie machte auch dieser Feier zum Beginn des neuen Lebensabschnittes einen Strich durch die Rechnung.

Doch das siebenköpfige Jugendweiheteam wollte den Festakt nicht ganz und gar ausfallen lassen. Wie Marco Büchel vom Oberbarnimer Kulturverein berichtet, war es allen ein Anliegen, den Jugendlichen dennoch einen schönen und festlichen Übergang bereiten zu können. Deshalb fand nun der Auftakt der Jugendweihefeiern am Sonnabend in der Kleinen Kirche statt. In drei Durchgängen und jeweils mit nur maximal vier Gästen im Publikum – um die gebotenen Mindestabstände zu wahren – feierten nun zunächst die Schüler des Gymnasiums Bad Freienwalde, der Förderschule und der Laurentiusschule. Insgesamt nehmen 150 Teenager an den Jugendweihen teil. Sie folgen an den kommenden beiden Wochenenden, blickte Marco Büchel voraus.

Auf die veränderten Bedingungen ging Festredner Jörg Grundmann nur kurz ein. Dafür bot er den jungen Menschen einen Kompass an: "Gedanken und Handlungsweisen, die mich begleiten. Keine Ratschläge", betont er. Und erinnert sie daran, dass der letzte große Tag dieser Art vermutlich die Einschulung war. "Der nächste könnte die Immatrikulation sein. Oder die Hochzeit." Auf jeden Fall solle der Tag der Jugendweihe ihnen für immer in Erinnerung bleiben, so Grundmann weiter. Denn er markiere den Übergang von der Kinderzeit in die Jugend und das Erwachsenenalter. Nicht immer ein einfacher Prozess, wie Jörg Grundmann meint. "Grenzen überschreiten gehört zu jedem Reifeprozess. Doch lasst Euch das Ausprobieren nicht nehmen", wendet er sich an die Schüler. Die Gesellschaft brauche Mutige, die vorangehen. "Wer nichts ändern will, kann keine Spuren hinterlassen. Ihr habt es in der Hand, wie die Welt einmal aussehen soll." Im Kleinen wie im Großen.

Toleranz, Achtung und Respekt

Dafür brauche es Achtung und Respekt. "Toleranz ist für viele ein Fremdwort", so der Festredner weiter. Denn der Kopf sei nicht nur für neue Frisuren oder das Tragen eines Basecaps da. Die beiden wichtigsten Themen jedoch seien in ihrem Alter die Wahl des Berufes und das Thema Liebe. Dafür wünsche er den Mädchen und Jungen viel Erfolg, Gesundheit vor allem und eben jemanden, der sie liebt. "Den Mädchen einen Jungen. Oder ein Mädchen. Den Jungen ein Mädchen. Oder einen Jungen."

Auch die Liebe ihrer Eltern thematisiert Jörg Grundmann. "Ihre Gedanken schweifen heute zurück und voraus", sagt er. So schnell und doch so langsam sei die Zeit vergangen – jeder betrachte das auf seine Weise. "Die Frage danach, wie ihr Leben wollt, geht mit Konflikten einher. Doch die Familie gibt Euch Wurzeln und eine Heimat, vermittelt Werte und Tradition."