Matthias Haack

Neuruppin (moz) Sowohl dem Brandenburgligisten MSV Neuruppin als auch dem Landesligisten Alt Ruppin gelang der Sprung in die dritte Runde des Landespokals. Darin geht es Mitte September bereits um das Erreichen des Achtelfinals.

SC Miersdorf/Zeuthen –MSV 1919 Neuruppin0:1 (0:1)

Tor: Rafael Prudente (16.) Z.: 98

MSV: Vaizov – Klemz (60. Janke), Matthäs, Prudente, Kraeft, Hink, Kratz, Blumenthal, Machado (76. Milishev), Malak (60. Japs), Vladimirov

Das knappe Ergebnis täuscht über die Spielanteile, zeigt sich Trainer Henry Bloch einerseits froh, dass "wir das Ziel erreicht haben, in die nächste Runde zu kommen". Andererseits analysierte er Schwächen in der Offensive, "nicht in der Vorbereitung der vielen Torchancen", sondern eher im Abschluss. Entscheidend seien für den Coach die Null und die vielen Passagen. Eine der schönsten trugen Maurice Malak über den linken Flügel, Florian Matthäs auf Lauer am langen Pfosten und Bediener für Vollender Rafael Prudente vor. Das erste Pflichtspieltor nach der Corona-Pause fiel bereits nach 16 Minuten.

Blau-Gelb Falkensee –Alt Ruppin1:3 n.E. (0:0, 0:0)

Tore im Elfmeterschießen: 1:0 Benjamin Bauer, 1:1 Martin Brandt, 1:2 Jan-Paul Platte, 1:3 Dominik Dargelis Z.: 125Alt Ruppin: Borrmann – Neumann, Goetsch, Barkow (62. Donatz), Andy Horn (77. Ganzack), Platte, John, Schulz (106. Brandt), Patrick Horn, Dargelis, Alex Wolff (89. Pfefferle)

Sowohl der Gastgeber als auch der Gast lieferten sich eine halbe Stunde lang ein Fehlpassfestival ohnegleichen. Erst dann fanden sie Struktur in den Aktionen. Nur reichte das trotz mehrerer erstklassiger Möglichkeiten nicht, um in 90 und 120 Minuten einen Treffer zu markieren. Am Elfmeterpunkt hatte Eintracht jedoch die sicheren Schützen und einen glänzend aufgelegten Keeper Daniel Borrmann. Den ersten Schuss der Falkenseer parierte er grandios, den dritten semmelte die Heimelf drüber, den vierten hielt er wieder.

SV Rot-Weiß Kyritz –BSC Fortuna Glienicke0:3 (0:2)

Tore: 0:1 Florian Venz (21.), 0:2, 0:3 Pierre Henkel (45., 81.) Zuschauer: 70Kyritz: Richter – Höppner, Michael Schneider, Westphal, Sorban, Erlemann, Hoffmann, Balium, Grünthal, Müller, Kandziora

Der Ausflug des SV Rot-Weiß Kyritz in den Landespokal ist beendet. Glienicke spielte seine Vorteile am Ball und in der Raumaufteilung beim Unterklassigen aus. Dennoch kamen die Gäste recht selten in die von Kyritz lange sehr ordentlich verteidigte Zone hinein. Als erstens sehenswert und zweitens wichtig gilt der Treffer zum 0:2. Nach einem umstrittenen Pfiff am Strafraum stand die Kyritzer Mauer und Torwart Jakob Richter erwartete den Ball, aber das Täuschungsmanöver beim Anlauf verfehlte seine Wirkung nicht. Der schöne getretene, dennoch haltbare Ball war die halbe Miete für Fortuna. Trainer Flemming sah den Sieg aber erst nach dem dritten Tor in trockenen Tüchern. Nur fehlte dazu den Kyritzern der finale Pass in die Tiefe, wenngleich sich Driton Baliu vorn aufrieb. Ronny Krapat vom SV Rot-Weiß sah "drei, vier Möglichkeiten in der ersten Halbzeit. Der Sieg für Glienicke in Ordnung, wenngleich er ein bisschen hoch ausfällt". Schade, findet er, dass "heute acht Mann, darunter vier Stammspieler, gefehlt haben". Er nahm den für Kyritz neuen Wettbewerb als Vorbereitung auf die KOL-Saison. "Wir setzen jedoch am ersten Spieltag zunächst aus, erst eine Woche später steht das Spiel gegen Blumenthal an." Zwei Scouts der Blumenthaler waren am Sonnabend im Stadion.