Heike Weißapfel

Oranienburg (MOZ) Die Jungfernfahrt zum Langen Trödel ist gelungen. 28 Passagiere haben Manfred Ulack und sein Sohn Rüdiger am Sonnabend an Bord der MS Pirol nicht nur begrüßen, sondern mit ihnen neun Stunden auf dem Wasser verbringen können.

Los ging es morgens vom Oranienburger Bollwerk am Louise-Henriette-Steg. Die Tour führte Richtung Liebenwalde. "Wir kamen gut durch den Langen Trödel, hatten keine Grundberührung, alles verlief prima", sagt Manfred Ulack hochzufrieden. Er wollte am Sonnabend auch erste Erfahrungen auf der Strecke, die er öfter fahren möchte, sammeln.

"An der Brücke in Liebenwalde liegt das Schiff standardmäßig eine halbe Stunde", sagt er. "Da wäre es gut, wenn die Fahrgäste aussteigen, sich bei einem kleinen Landgang die Füße vertreten und an einem Kiosk vielleicht ein Eis essen könnten", meint er. Auch die Anlegestelle am Bollwerk habe ihre Tücken, weil sie nicht behindertengerecht sei, und einer Rollstuhlfahrerin am Sonnabend daher das Aussteigen Probleme bereitet habe.

Doch die Fahrgäste hätten sich bei Kaffee und Kuchen, Würstchen und Bier auf der Dampferfahrt gut amüsiert, ist Manfred Ulack, der das Unternehmen mit seinem Sohn gerade erst gegründet hat, sehr froh.

Am Sonntag, 30. August, soll es eine weitere Ausflugsfahrt über den Langen Trödel geben. Am kommenden Freitag lädt die MS Pirol um 14 und 16 Uhr zu einer Kaffeefahrt über den Lehnitzsee ein.